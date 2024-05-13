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В Швейцарии призвали фирмы создавать рабочие места на Украине

В Швейцарии призвали фирмы создавать рабочие места на Украине - 13.05.2024, ПРАЙМ

В Швейцарии призвали фирмы создавать рабочие места на Украине

Глава швейцарского государственного секретариата по экономике (SECO) Хелен Будлигер Артиеда заявила в интервью изданию Blick, что компаниям из ее страны следует | 13.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-13T17:52+0300

2024-05-13T17:52+0300

2024-05-13T17:52+0300

экономика

швейцария

украина

бизнес

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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Глава швейцарского государственного секретариата по экономике (SECO) Хелен Будлигер Артиеда заявила в интервью изданию Blick, что компаниям из ее страны следует создавать рабочие места на Украине."Обманчиво думать, что Украине нужны только деньги. Нам необходимо привлечь частный сектор. Швейцарские компании должны создавать рабочие места на Украине", - сказала глава SECO.По ее словам, создание рабочих мест на Украине даст местным жителям перспективу, а также поможет генерировать налоговые поступления для государства.Глава SECO считает, что больше других от этого выиграют те швейцарские компании, которые уже присутствуют на Украине."И, конечно, мы спросим Украину, что ей нужно для восстановления", - добавила она.

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швейцария, украина, бизнес