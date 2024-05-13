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В Швейцарии призвали фирмы создавать рабочие места на Украине
В Швейцарии призвали фирмы создавать рабочие места на Украине - 13.05.2024, ПРАЙМ
В Швейцарии призвали фирмы создавать рабочие места на Украине
Глава швейцарского государственного секретариата по экономике (SECO) Хелен Будлигер Артиеда заявила в интервью изданию Blick, что компаниям из ее страны следует | 13.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-13T17:52+0300
2024-05-13T17:52+0300
2024-05-13T17:52+0300
экономика
швейцария
украина
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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Глава швейцарского государственного секретариата по экономике (SECO) Хелен Будлигер Артиеда заявила в интервью изданию Blick, что компаниям из ее страны следует создавать рабочие места на Украине."Обманчиво думать, что Украине нужны только деньги. Нам необходимо привлечь частный сектор. Швейцарские компании должны создавать рабочие места на Украине", - сказала глава SECO.По ее словам, создание рабочих мест на Украине даст местным жителям перспективу, а также поможет генерировать налоговые поступления для государства.Глава SECO считает, что больше других от этого выиграют те швейцарские компании, которые уже присутствуют на Украине."И, конечно, мы спросим Украину, что ей нужно для восстановления", - добавила она.
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швейцария, украина, бизнес
Экономика, ШВЕЙЦАРИЯ, УКРАИНА, Бизнес
В Швейцарии призвали фирмы создавать рабочие места на Украине
Глава секретариата экономики Швейцарии призвала фирмы создавать рабочие места на Украине
МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Глава швейцарского государственного секретариата по экономике (SECO) Хелен Будлигер Артиеда заявила в интервью изданию Blick, что компаниям из ее страны следует создавать рабочие места на Украине.
"Обманчиво думать, что Украине нужны только деньги. Нам необходимо привлечь частный сектор. Швейцарские компании должны создавать рабочие места на Украине", - сказала глава SECO.
По ее словам, создание рабочих мест на Украине даст местным жителям перспективу, а также поможет генерировать налоговые поступления для государства.
Глава SECO считает, что больше других от этого выиграют те швейцарские компании, которые уже присутствуют на Украине.
"И, конечно, мы спросим Украину, что ей нужно для восстановления", - добавила она.
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