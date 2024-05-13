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ЦБ оценил рост ВВП России в первом квартале

ЦБ оценил рост ВВП России в первом квартале - 13.05.2024, ПРАЙМ

ЦБ оценил рост ВВП России в первом квартале

Банк России оценивает рост экономики страны в прошлом квартале на уровне 4,6% в годовом выражении, а по итогам текущего квартала ожидает его на уровне 4,4%,... | 13.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-13T16:32+0300

2024-05-13T16:32+0300

2024-05-13T16:43+0300

банк россии

ввп

россия

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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Банк России оценивает рост экономики страны в прошлом квартале на уровне 4,6% в годовом выражении, а по итогам текущего квартала ожидает его на уровне 4,4%, следует из комментария регулятора к среднесрочному прогнозу.Минэкономразвития ранее оценивало рост ВВП России в первом квартале в 5,4% в годовом выражении. Росстат опубликует предварительную оценку квартального роста экономики страны в среду.Банк России в апреле повысил прогноз роста ВВП страны на текущий год до 2,5-3,5% с прежней оценки 1-2%. При этом ЦБ РФ сохранил оценки роста экономики России в 2025 и 2026 годах - на 1-2% и 1,5-2,5% соответственно.Минэкономразвития в свою очередь в апреле повысило прогноз роста ВВП России в 2024 году с 2,3% до 2,8%. В министерстве основным фактором роста называли внутренний потребительский и инвестиционный спрос.

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