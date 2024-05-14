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Названы крупнейшие банки по объему капитала на 1 апреля

Названы крупнейшие банки по объему капитала на 1 апреля - 14.05.2024, ПРАЙМ

Названы крупнейшие банки по объему капитала на 1 апреля

Российский банковский сектор в начале 2024 года характеризовался в целом достаточно хорошими темпами прироста активов, но это скорее благоприятное стечение... | 14.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-14T15:00+0300

2024-05-14T15:00+0300

2024-05-14T15:00+0300

экономика

россия

банки

капитал

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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Российский банковский сектор в начале 2024 года характеризовался в целом достаточно хорошими темпами прироста активов, но это скорее благоприятное стечение обстоятельств, чем закономерность. Объем активов в марте 2024 года вырос на 1,7% после прироста на 1% в феврале. Основным источником роста активов в марте стало увеличение кредитования, что, согласно данным Банка России, может быть связано с необходимостью уплаты крупных налогов корпорациями. В феврале же активы выросли за счет значительного роста межбанковского кредитования.За последние 12 месяцев прирост активов составил 19,5% и тем самым он немного снизился после максимума в конце 2023 года (+24% на 1 декабря 2023 года). Эксперты РИА Рейтинг ожидают, что темпы прироста активов на скользящем 12 месячном отрезке начнут снижаться более заметно уже в июне, что будет связано эффектом высокой базы второй половины 2023 года. В целом по итогам 2024 года активы российских банков, скорее всего, прибавят 12-13%.Для оценки ситуации в разрезе отдельных кредитных организаций, эксперты РИА Рейтинг по заказу АЭИ ПРАЙМ провели анализ и подготовили рейтинг крупнейших банков России по объему активов на 1 апреля 2024 года. Объем активов является оценкой РИА Рейтинг на основе подходов Центробанка РФ по расчету активов коммерческих банков с учетом доступных публичных отдельных показателей отчетности. В рейтинге представлены данные по 351 кредитным организациям России, имеющим лицензии на 14 мая 2024 года и по которым опубликована отчетность согласно форме №101 на сайте Центробанка РФ. Методика рейтинга предусматривает агрегирование данных оборотных ведомостей.Согласно результатам исследования, в марте 2024 года оценочные нетто-активы в номинальном выражении выросли у 187 кредитных организаций или у 53,7% банков из рейтинга. В абсолютных величинах наибольший прирост нетто-активов в марте был у крупнейшего банка Центральной и Восточной Европы – Сбербанка. Прирост активов у лидера российского банковского сектора за месяц составил 858 миллиардов рублей. Вторым по объему прироста активов стал банк ВТБ (+574 миллиарда рублей за март 2024 года). Третье и четвертое место по приросту активов в марте было у АйСиБиСи Банка (+295 миллиардов рублей) и у Газпромбанка (+214 миллиардов рублей). Таким образом, эти четыре банка суммарно обеспечили почти 2 триллиона рублей прироста нетто-активов в марте 2024 года или порядка 70% суммарного прироста активов за месяц.Наибольший относительный прирост нетто-активов среди ста крупнейших кредитных организаций в марте был у АйСиБиСи Банка. У этого банка активы за месяц выросли на 89%, что позволило ему войти в ТОП-25 крупнейших банков России. Вторым по темпам прироста в текущем рейтинге стал Москоммерцбанк, объем активов у которого вырос за месяц на 36%. Третьим по темпам прироста стал БЭНК ОФ ЧАЙНА, а прирост его активов в марте составил +34%. Стоит отметить, что еще у четырех крупных банков прирост нетто-активов за март составил более чем на 20%.С другой стороны, сильное снижение нетто-активов среди ста крупнейших банков в марте 2024 года продемонстрировала ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ), активы которого за месяц снизились на 21%. Вторым по темпам снижения активов стал Банк "ТРАСТ", сокращение активов которого за месяц составило 17%. Третьим по темпам снижения активов стал Банк "ФК Открытие" со снижением активов на 16%.Рейтинг банков по объему активов на 1 апреля 2024 года в PDF-формате >>

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, банки, капитал