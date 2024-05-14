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Решетников отметил признаки перегрева российской экономики
Решетников отметил признаки перегрева российской экономики - 14.05.2024, ПРАЙМ
Решетников отметил признаки перегрева российской экономики
ПРИЗНАКИ ПЕРЕГРЕВА ЭКОНОМИКИ РФ ЕСТЬ, НО ОНА СПОСОБНА РАЗВИВАТЬСЯ ДАЖЕ ПРИ ИНФЛЯЦИИ ВЫШЕ ТАРГЕТА - РЕШЕТНИКОВ | 14.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-14T13:25+0300
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2024-05-14T13:26+0300
максим решетников
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ПРИЗНАКИ ПЕРЕГРЕВА ЭКОНОМИКИ РФ ЕСТЬ, НО ОНА СПОСОБНА РАЗВИВАТЬСЯ ДАЖЕ ПРИ ИНФЛЯЦИИ ВЫШЕ ТАРГЕТА - РЕШЕТНИКОВНовость дополняется
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