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Монотонный рост рынка акций и крепость рубля - 15.05.2024, ПРАЙМ
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Монотонный рост рынка акций и крепость рубля
Монотонный рост рынка акций и крепость рубля - 15.05.2024, ПРАЙМ
Монотонный рост рынка акций и крепость рубля
Индекс Мосбиржи понемногу подрастает на пониженной волатильности, амплитуда колебаний внутри дня всего около 0,3%. Это говорит о спокойствии покупателей акций и | 15.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-15T09:48+0300
2024-05-15T09:48+0300
мнения аналитиков
рынки
акции
индекс мосбиржи
?1715755700
МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи понемногу подрастает на пониженной волатильности, амплитуда колебаний внутри дня всего около 0,3%. Это говорит о спокойствии покупателей акций и полном контроле фондовых быков над ситуацией. А если и бывают локальные проливы, то быстро выкупаются. Ставка на подхват бумаг на майской коррекции вблизи 3400 п. по индексу МосБиржи оказалась абсолютно верной.Продолжается ралли в бумагах Аэрофлота, курс выше 54 руб., и это уже максимумы с февраля 2022 г. Отчетность корпорации все лучше и лучше, а впереди еще и высокий летний сезон, так и до заветных 60 руб. недалеко.В ближайшие дни могут быть новости из Китая. Президент РФ может поднять вопрос расширения газовых потоков, а чувствительность акций Газпрома к этому фактору очень высокая. Целевые 230 руб. на ближайший год при текущих 156 руб. сохраняются.Рубль стабилен, доллар бьется у 91 руб. Скачки доллара вверх быстро гасятся, а поддержка по минимумам мая у 90,8 достаточно близко. Склоняемся к варианту временного пролива американца поближе к 90 руб., и факторы валютного контроля — жесткий цикл ЦБ и нормативы для экспортеров — поддерживают данную техническую идею.
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Михаил Зельцер
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5
4.7
96
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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192
40
192
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мнения аналитиков, рынки, акции, индекс мосбиржи
Мнения аналитиков, Рынки, Акции, индекс Мосбиржи
09:48 15.05.2024
 

Монотонный рост рынка акций и крепость рубля

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Михаил Зельцер
Михаил Зельцер
эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"
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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи понемногу подрастает на пониженной волатильности, амплитуда колебаний внутри дня всего около 0,3%. Это говорит о спокойствии покупателей акций и полном контроле фондовых быков над ситуацией. А если и бывают локальные проливы, то быстро выкупаются. Ставка на подхват бумаг на майской коррекции вблизи 3400 п. по индексу МосБиржи оказалась абсолютно верной.
Продолжается ралли в бумагах Аэрофлота, курс выше 54 руб., и это уже максимумы с февраля 2022 г. Отчетность корпорации все лучше и лучше, а впереди еще и высокий летний сезон, так и до заветных 60 руб. недалеко.
В ближайшие дни могут быть новости из Китая. Президент РФ может поднять вопрос расширения газовых потоков, а чувствительность акций Газпрома к этому фактору очень высокая. Целевые 230 руб. на ближайший год при текущих 156 руб. сохраняются.
Рубль стабилен, доллар бьется у 91 руб. Скачки доллара вверх быстро гасятся, а поддержка по минимумам мая у 90,8 достаточно близко. Склоняемся к варианту временного пролива американца поближе к 90 руб., и факторы валютного контроля — жесткий цикл ЦБ и нормативы для экспортеров — поддерживают данную техническую идею.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

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