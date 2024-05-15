Монотонный рост рынка акций и крепость рубля - 15.05.2024, ПРАЙМ
Монотонный рост рынка акций и крепость рубля
Индекс Мосбиржи понемногу подрастает на пониженной волатильности, амплитуда колебаний внутри дня всего около 0,3%. Это говорит о спокойствии покупателей акций и | 15.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-15T09:48+0300
2024-05-15T09:48+0300
2024-05-15T09:48+0300
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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи понемногу подрастает на пониженной волатильности, амплитуда колебаний внутри дня всего около 0,3%. Это говорит о спокойствии покупателей акций и полном контроле фондовых быков над ситуацией. А если и бывают локальные проливы, то быстро выкупаются. Ставка на подхват бумаг на майской коррекции вблизи 3400 п. по индексу МосБиржи оказалась абсолютно верной.Продолжается ралли в бумагах Аэрофлота, курс выше 54 руб., и это уже максимумы с февраля 2022 г. Отчетность корпорации все лучше и лучше, а впереди еще и высокий летний сезон, так и до заветных 60 руб. недалеко.В ближайшие дни могут быть новости из Китая. Президент РФ может поднять вопрос расширения газовых потоков, а чувствительность акций Газпрома к этому фактору очень высокая. Целевые 230 руб. на ближайший год при текущих 156 руб. сохраняются.Рубль стабилен, доллар бьется у 91 руб. Скачки доллара вверх быстро гасятся, а поддержка по минимумам мая у 90,8 достаточно близко. Склоняемся к варианту временного пролива американца поближе к 90 руб., и факторы валютного контроля — жесткий цикл ЦБ и нормативы для экспортеров — поддерживают данную техническую идею.
МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи понемногу подрастает на пониженной волатильности, амплитуда колебаний внутри дня всего около 0,3%. Это говорит о спокойствии покупателей акций и полном контроле фондовых быков над ситуацией. А если и бывают локальные проливы, то быстро выкупаются. Ставка на подхват бумаг на майской коррекции вблизи 3400 п. по индексу МосБиржи оказалась абсолютно верной.
Продолжается ралли в бумагах Аэрофлота, курс выше 54 руб., и это уже максимумы с февраля 2022 г. Отчетность корпорации все лучше и лучше, а впереди еще и высокий летний сезон, так и до заветных 60 руб. недалеко.
В ближайшие дни могут быть новости из Китая. Президент РФ может поднять вопрос расширения газовых потоков, а чувствительность акций Газпрома к этому фактору очень высокая. Целевые 230 руб. на ближайший год при текущих 156 руб. сохраняются.
Рубль стабилен, доллар бьется у 91 руб. Скачки доллара вверх быстро гасятся, а поддержка по минимумам мая у 90,8 достаточно близко. Склоняемся к варианту временного пролива американца поближе к 90 руб., и факторы валютного контроля — жесткий цикл ЦБ и нормативы для экспортеров — поддерживают данную техническую идею.
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