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Доля юаня обновила максимум в структуре биржевого валютного рынка России

Доля юаня обновила максимум в структуре биржевого валютного рынка России - 15.05.2024, ПРАЙМ

Доля юаня обновила максимум в структуре биржевого валютного рынка России

Доля юаня в структуре биржевого валютного рынка в апреле обновила исторический максимум, составив 53,4%, следует из Обзора рисков финансовых рынков,... | 15.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-15T13:43+0300

2024-05-15T13:43+0300

2024-05-15T13:48+0300

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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Доля юаня в структуре биржевого валютного рынка в апреле обновила исторический максимум, составив 53,4%, следует из Обзора рисков финансовых рынков, подготовленного ЦБ РФ."В апреле доля юаня в структуре биржевого валютного рынка продолжила расти и обновила исторический максимум – 53,4% (в марте – 53,0%). При этом доля "токсичных" валют на бирже опустилась на 0,4 процентного пункта, до 46,0%", - говорится в обзоре.При этом в отличие от биржевого рынка во внебиржевой торговле доля юаня немного снизилась, на 1,7 процентного пункта, до 37,9% (в марте – 39,6%), а доля так называемых "токсичных" валют, напротив, выросла – на 2,5 процентного пункта, до 57,2%, и рост произошел за счет пары "доллар-рубль", оценил регулятор.

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