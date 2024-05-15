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Путин представил Белоусова командующим войсками военных округов

Путин представил Белоусова командующим войсками военных округов - 15.05.2024, ПРАЙМ

Путин представил Белоусова командующим войсками военных округов

В ходе встречи с командующими войсками военных округов российский президент Владимир Путин представил им нового главу Минобороны России Андрея Белоусова. | 15.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-15T15:50+0300

2024-05-15T15:50+0300

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россия

владимир путин

андрей белоусов

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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. В ходе встречи с командующими войсками военных округов российский президент Владимир Путин представил им нового главу Минобороны России Андрея Белоусова."Новым министром обороны назначен Белоусов Андрей Рэмович", - сказал лава государства. На встрече Путин отметил, что Вооруженные силы России по всем направлениям каждый день улучшают свое положение. По его словами, все поставленные перед оборонным ведомством и генштабом задачи успешно выполняются.

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россия, владимир путин, андрей белоусов