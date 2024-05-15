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Путин представил Белоусова командующим войсками военных округов - 15.05.2024, ПРАЙМ
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Путин представил Белоусова командующим войсками военных округов
Путин представил Белоусова командующим войсками военных округов - 15.05.2024, ПРАЙМ
Путин представил Белоусова командующим войсками военных округов
В ходе встречи с командующими войсками военных округов российский президент Владимир Путин представил им нового главу Минобороны России Андрея Белоусова. | 15.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-15T15:50+0300
2024-05-15T15:52+0300
россия
владимир путин
андрей белоусов
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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. В ходе встречи с командующими войсками военных округов российский президент Владимир Путин представил им нового главу Минобороны России Андрея Белоусова."Новым министром обороны назначен Белоусов Андрей Рэмович", - сказал лава государства. На встрече Путин отметил, что Вооруженные силы России по всем направлениям каждый день улучшают свое положение. По его словами, все поставленные перед оборонным ведомством и генштабом задачи успешно выполняются.
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россия, владимир путин, андрей белоусов
РОССИЯ, Владимир Путин, Андрей Белоусов
15:50 15.05.2024 (обновлено: 15:52 15.05.2024)
 
Путин представил Белоусова командующим войсками военных округов

Путин представил министра обороны Белоусова командующим войсками военных округов

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкАндрей Белоусов
Андрей Белоусов - ПРАЙМ, 1920, 15.05.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. В ходе встречи с командующими войсками военных округов российский президент Владимир Путин представил им нового главу Минобороны России Андрея Белоусова.
"Новым министром обороны назначен Белоусов Андрей Рэмович", - сказал лава государства.
На встрече Путин отметил, что Вооруженные силы России по всем направлениям каждый день улучшают свое положение. По его словами, все поставленные перед оборонным ведомством и генштабом задачи успешно выполняются.
 
РОССИЯВладимир ПутинАндрей Белоусов
 
 
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