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Путин представил Белоусова командующим войсками военных округов
Путин представил Белоусова командующим войсками военных округов - 15.05.2024, ПРАЙМ
Путин представил Белоусова командующим войсками военных округов
В ходе встречи с командующими войсками военных округов российский президент Владимир Путин представил им нового главу Минобороны России Андрея Белоусова. | 15.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-15T15:50+0300
2024-05-15T15:50+0300
2024-05-15T15:52+0300
россия
владимир путин
андрей белоусов
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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. В ходе встречи с командующими войсками военных округов российский президент Владимир Путин представил им нового главу Минобороны России Андрея Белоусова."Новым министром обороны назначен Белоусов Андрей Рэмович", - сказал лава государства. На встрече Путин отметил, что Вооруженные силы России по всем направлениям каждый день улучшают свое положение. По его словами, все поставленные перед оборонным ведомством и генштабом задачи успешно выполняются.
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россия, владимир путин, андрей белоусов
РОССИЯ, Владимир Путин, Андрей Белоусов
Путин представил Белоусова командующим войсками военных округов
Путин представил министра обороны Белоусова командующим войсками военных округов
МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. В ходе встречи с командующими войсками военных округов российский президент Владимир Путин представил им нового главу Минобороны России Андрея Белоусова.
"Новым министром обороны назначен Белоусов Андрей Рэмович", - сказал лава государства.
На встрече Путин отметил, что Вооруженные силы России по всем направлениям каждый день улучшают свое положение. По его словами, все поставленные перед оборонным ведомством и генштабом задачи успешно выполняются.