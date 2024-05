https://1prime.ru/20240515/blinken-848173441.html

Блинкен устроил "концерт" в киевском баре. Украинцы в шоке

Блинкен устроил "концерт" в киевском баре. Украинцы в шоке - 15.05.2024, ПРАЙМ

Блинкен устроил "концерт" в киевском баре. Украинцы в шоке

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе визита на Украину спер в киевском баре песню канадского музыканта Нила Янга Rockin' in the Free World. Украинские...

МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе визита на Украину спер в киевском баре песню канадского музыканта Нила Янга Rockin' in the Free World. Украинские пользователи раскритиковали его за этот концерт, пишет издание "Страна.ua".Rockin' in the Free World была написана в 1989 году Песня начинается со слов "There's colors on the street, red, white and blue", что в переводе на русский означает "На улице флаги, красно-бело-синие...".Как сообщает издание, украинские пользователи соцсети Х обрушились на Блинкена с критиков за такое выступление. Один из комментаторов писал, что, пока Украина терпит поражения на поле боя и ожидает помощи от США на фоне того, что "Америка полгода блокировала поставки оружия и авиации", Блинкен "торчит в центре Киева в баре".

украина

