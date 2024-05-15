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ЕК предрекла замедление инфляции в еврозоне

ЕК предрекла замедление инфляции в еврозоне - 15.05.2024, ПРАЙМ

ЕК предрекла замедление инфляции в еврозоне

Инфляция в Евросоюзе замедлится с 6,4% в 2023 году до 2,7% в 2024 году и 2,2% в 2025 году, а в зоне единой европейской валюты - с 5,4% до 2,5% и 2,1%... | 15.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-15T12:11+0300

2024-05-15T12:11+0300

2024-05-15T12:11+0300

экономика

ек

прогноз

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БРЮССЕЛЬ, 15 мая – ПРАЙМ. Инфляция в Евросоюзе замедлится с 6,4% в 2023 году до 2,7% в 2024 году и 2,2% в 2025 году, а в зоне единой европейской валюты - с 5,4% до 2,5% и 2,1% соответственно, говорится в весеннем экономическом прогнозе Еврокомиссии."Инфляция продолжает резко снижаться с пика, зафиксированного в октябре 2022 года в еврозоне на уровне 10,6%. По оценкам, в апреле этого года она достигла двухлетнего минимума", - указывается в документе."Инфляция в ЕС снизится с 6,4% в 2023 году до 2,7% в 2024 году и до 2,2% - в 2025. В зоне евро прогнозируется замедление инфляции с 5,4% в 2023 году до 2,5% в 2024 году и до 2,1% в 2025 году", - говорится в прогнозе.Еврокомиссия улучшила прогноз по росту мирового ВВП в 2024 году до 3,2% по сравнению с ожидавшимся осенью ростом на 2,9%, следует из весеннего прогноза ЕК.Прогноз на 2025 год был также улучшен - до 3,3% с 3,2%. В 2023 году рост мирового ВВП составил 3,1%.ЕК в то же время ожидает, что рост мировой торговли нормализуется в 2024-2025 годах, а сектор путешествий и туризма приблизится к допандемийным уровням.Еврокомиссия улучшила прогноз по росту ВВП США в 2024 году до 2,4% с ожидавшихся осенью 1,4%, следует из весеннего прогноза ЕК.Также ЕК улучшила прогноз роста ВВП США на 2025 год до 2,1%, осенью прогнозировался рост экономики страны на 1,8%. В 2023 году рост ВВП страны составил 2,5%.Кроме того, ЕК прогнозирует замедление инфляции в стране в 2024 году до 2,9% с 4,1% годом ранее, а в 2025 году, как ожидается, рост цен замедлится до 2,4%. В прогнозе отмечается, что ослабление инфляции должно позволить Федеральной резервной системе (ФРС) США начать смягчение денежно-кредитной политики во втором полугодии."Экономический рост Китая в 2024 году ожидается на уровне 4,8%, в целом в рамках целевого уровня властей около 5%", - говорится в докладе.ЕК в то же время сохранила прогноз роста экономики страны на 2025 год на уровне 4,6%. ЕК объясняет замедление роста продолжающимся кризисом в секторе недвижимости и высоким уровнем неопределенности, что продолжит оказывать давление на экономическую активность. В 2023 году ВВП Китая вырос на 5,2%, говорится в докладе.

https://1prime.ru/20240514/gruziya-848164076.html

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