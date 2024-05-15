https://1prime.ru/20240515/ekonomika-848174577.html
В России сравнили рост экономик страны и Китая с европейской
В России сравнили рост экономик страны и Китая с европейской - 15.05.2024, ПРАЙМ
В России сравнили рост экономик страны и Китая с европейской
Россия и Китай показывают быстрый экономический рост на фоне фактически стагнирующей Европы, во многом это результат открытой внешнеэкономической политики и... | 15.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-15T10:05+0300
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китай
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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Россия и Китай показывают быстрый экономический рост на фоне фактически стагнирующей Европы, во многом это результат открытой внешнеэкономической политики и отсутствия барьеров в торговле, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев журналистам в преддверии визита президента РФ Владимира Путина в Китай. Дмитриев напомнил, что китайская экономика выросла на 5,3% в первом квартале 2024 года к первому кварталу прошлого года, российский ВВП за январь-февраль вырос на 6% в годовом выражении. "На фоне медленно растущей и фактически стагнирующей экономики Европы Россия и Китай выделяются как две очень быстро растущие экономики. Мы видим, что во многом эти темпы роста являются результатом открытой и добросовестной по отношению к партнерам внешнеэкономической политики, отсутствием каких-либо барьеров в торговле и, безусловно, ростом товарооборота на 26,3%, до рекордных 240 миллиардов долларов в 2023 году", - отметил глава фонда. При этом западные санкции не смогут помешать сотрудничеству России и Китая, уверен Дмитриев. "Мы видим, что сотрудничество России и Китая сталкивается с постоянными попытками ему помешать. Но пока мы видим по всем цифрам, в частности, по росту товарооборота, что взаимодействие находится на очень высоком уровне, а все попытки ему помешать обречены на неудачу", - указал он. Сотрудничество с китайскими компаниями на протяжении последних нескольких лет уже позволило выработать много механизмов успешной совместной работы. "Количество этих механизмов будет только расти, и они будут улучшаться. Поэтому мы считаем, что нелегитимные санкции не смогут повлиять на настолько крепкое партнерство между нашими странами. Китайские партнеры также понимают, что попытки сдержать рост России могут обернуться и попытками сдержать рост Китая", - пояснил глава РФПИ. "Китайские партнеры нацелены на то, чтобы иметь хорошее взаимодействие и с Россией, и с другими странами, в том числе Глобального Юга, понимая, как взаимодействовать с ними несмотря на все попытки этому взаимодействию помешать", - заключил он.
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россия, китай
В России сравнили рост экономик страны и Китая с европейской
РФПИ: экономики РФ и Китая быстро растут на фоне стагнирующей Европы
МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Россия и Китай показывают быстрый экономический рост на фоне фактически стагнирующей Европы, во многом это результат открытой внешнеэкономической политики и отсутствия барьеров в торговле, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев журналистам в преддверии визита президента РФ Владимира Путина в Китай.
Дмитриев напомнил, что китайская экономика выросла на 5,3% в первом квартале 2024 года к первому кварталу прошлого года, российский ВВП за январь-февраль вырос на 6% в годовом выражении.
"На фоне медленно растущей и фактически стагнирующей экономики Европы Россия и Китай выделяются как две очень быстро растущие экономики. Мы видим, что во многом эти темпы роста являются результатом открытой и добросовестной по отношению к партнерам внешнеэкономической политики, отсутствием каких-либо барьеров в торговле и, безусловно, ростом товарооборота на 26,3%, до рекордных 240 миллиардов долларов в 2023 году", - отметил глава фонда.
Путин указал на успехи России и Китая в экономике
При этом западные санкции не смогут помешать сотрудничеству России и Китая, уверен Дмитриев. "Мы видим, что сотрудничество России и Китая сталкивается с постоянными попытками ему помешать. Но пока мы видим по всем цифрам, в частности, по росту товарооборота, что взаимодействие находится на очень высоком уровне, а все попытки ему помешать обречены на неудачу", - указал он.
Сотрудничество с китайскими компаниями на протяжении последних нескольких лет уже позволило выработать много механизмов успешной совместной работы. "Количество этих механизмов будет только расти, и они будут улучшаться. Поэтому мы считаем, что нелегитимные санкции не смогут повлиять на настолько крепкое партнерство между нашими странами. Китайские партнеры также понимают, что попытки сдержать рост России могут обернуться и попытками сдержать рост Китая", - пояснил глава РФПИ.
"Китайские партнеры нацелены на то, чтобы иметь хорошее взаимодействие и с Россией, и с другими странами, в том числе Глобального Юга, понимая, как взаимодействовать с ними несмотря на все попытки этому взаимодействию помешать", - заключил он.