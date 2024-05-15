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В ЕК рассказали, что увеличивает риски для европейской экономики - 15.05.2024, ПРАЙМ
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В ЕК рассказали, что увеличивает риски для европейской экономики
В ЕК рассказали, что увеличивает риски для европейской экономики - 15.05.2024, ПРАЙМ
В ЕК рассказали, что увеличивает риски для европейской экономики
Эскалация украинского и ближневосточного конфликтов увеличивает риски для европейской экономики, даже вопреки прогнозируемому в ЕС рост ВВП, снижение инфляции и | 15.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-15T12:34+0300
2024-05-15T12:34+0300
европа
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БРЮССЕЛЬ, 15 мая – ПРАЙМ. Эскалация украинского и ближневосточного конфликтов увеличивает риски для европейской экономики, даже вопреки прогнозируемому в ЕС рост ВВП, снижение инфляции и рекордно низкий уровень безработицы. Об этом Еврокомиссия сообщила в своем весеннем докладеюСогласно инфомрации материала, Евросоюза рискует столкнуться с ухудшением своего экономического положения и перспектив на фоне ростав геополитической напряженности.Кроме того, сообщается, что на темпы рост европейской экономики также могут повлиять связанные с изменением климата проблемы, инфляция в США и возможность односторонних мер стран Евросоюза по поддержке собственных бюджетов.
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европа
ЕВРОПА
12:34 15.05.2024
 
В ЕК рассказали, что увеличивает риски для европейской экономики

ЕК: развитие конфликтов на Украине и в Газе увеличивает риски для экономики ЕС

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕврокомиссия
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 15.05.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 15 мая – ПРАЙМ. Эскалация украинского и ближневосточного конфликтов увеличивает риски для европейской экономики, даже вопреки прогнозируемому в ЕС рост ВВП, снижение инфляции и рекордно низкий уровень безработицы. Об этом Еврокомиссия сообщила в своем весеннем докладею
Согласно инфомрации материала, Евросоюза рискует столкнуться с ухудшением своего экономического положения и перспектив на фоне ростав геополитической напряженности.
Кроме того, сообщается, что на темпы рост европейской экономики также могут повлиять связанные с изменением климата проблемы, инфляция в США и возможность односторонних мер стран Евросоюза по поддержке собственных бюджетов.
 
ЕВРОПА
 
 
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