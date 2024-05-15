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В ЕК рассказали, что увеличивает риски для европейской экономики

В ЕК рассказали, что увеличивает риски для европейской экономики - 15.05.2024, ПРАЙМ

В ЕК рассказали, что увеличивает риски для европейской экономики

Эскалация украинского и ближневосточного конфликтов увеличивает риски для европейской экономики, даже вопреки прогнозируемому в ЕС рост ВВП, снижение инфляции и | 15.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-15T12:34+0300

2024-05-15T12:34+0300

2024-05-15T12:34+0300

европа

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БРЮССЕЛЬ, 15 мая – ПРАЙМ. Эскалация украинского и ближневосточного конфликтов увеличивает риски для европейской экономики, даже вопреки прогнозируемому в ЕС рост ВВП, снижение инфляции и рекордно низкий уровень безработицы. Об этом Еврокомиссия сообщила в своем весеннем докладеюСогласно инфомрации материала, Евросоюза рискует столкнуться с ухудшением своего экономического положения и перспектив на фоне ростав геополитической напряженности.Кроме того, сообщается, что на темпы рост европейской экономики также могут повлиять связанные с изменением климата проблемы, инфляция в США и возможность односторонних мер стран Евросоюза по поддержке собственных бюджетов.

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