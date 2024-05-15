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Премьер Словакии находится в состоянии, угрожающем жизни, заявили в партии - 15.05.2024, ПРАЙМ
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Премьер Словакии находится в состоянии, угрожающем жизни, заявили в партии
Премьер Словакии находится в состоянии, угрожающем жизни, заявили в партии - 15.05.2024, ПРАЙМ
Премьер Словакии находится в состоянии, угрожающем жизни, заявили в партии
Премьер-министр Словакии находится в состоянии, угрожающем жизни, заявили в партии Smer. | 15.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-15T17:29+0300
2024-05-15T17:36+0300
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БРАТИСЛАВА, 15 мая - ПРАЙМ. Премьер-министр Словакии находится в состоянии, угрожающем жизни, заявили в партии Smer."На Роберта Фицо сегодня было совершено повышение. Он был несколько раз ранен и находится в состоянии, угрожающем жизни", — сказано в сообщении.В парти подчеркнули, что предстоящие несколько часов должны стать решающими в состоянии политика.После того, как премьеру была оказана помощь в медицинском учреждении Гандловы, его перевели в учреждение более высокого уровня.Сообщается, что президент страны Зузана Чапутова планирует сделать заявление о покушении на Фицо.По данным телеканала JOJ, мужчина из толпы открыл огонь по премьер-министру после того, как он вышел на встречу с жителями Гандловы, расположенного в 190 километрах от Братиславы. По словам источника, предположительно было произведено три-четыре выстрела. Согласно данным издания Dennik N, нападавший использовал легально зарегистрированное короткоствольное оружие.Ранее Фицо высказался против отправки военных НАТО в Украину, считая, что это только приведет к эскалации конфликта. Он также подчеркивал, что Словакия не хочет считать Россию своим врагом.
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словакия, новости, роберт фицо
Происшествия, СЛОВАКИЯ, Новости, Роберт Фицо
17:29 15.05.2024 (обновлено: 17:36 15.05.2024)
 
Премьер Словакии находится в состоянии, угрожающем жизни, заявили в партии

Партия Smer: премьер Словакии находится в состоянии, угрожающем жизни

© Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкПрилет премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Москву
Прилет премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Москву
© Фотохост-агентство
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БРАТИСЛАВА, 15 мая - ПРАЙМ. Премьер-министр Словакии находится в состоянии, угрожающем жизни, заявили в партии Smer.
"На Роберта Фицо сегодня было совершено повышение. Он был несколько раз ранен и находится в состоянии, угрожающем жизни", — сказано в сообщении.
В парти подчеркнули, что предстоящие несколько часов должны стать решающими в состоянии политика.
После того, как премьеру была оказана помощь в медицинском учреждении Гандловы, его перевели в учреждение более высокого уровня.
Сообщается, что президент страны Зузана Чапутова планирует сделать заявление о покушении на Фицо.
По данным телеканала JOJ, мужчина из толпы открыл огонь по премьер-министру после того, как он вышел на встречу с жителями Гандловы, расположенного в 190 километрах от Братиславы. По словам источника, предположительно было произведено три-четыре выстрела. Согласно данным издания Dennik N, нападавший использовал легально зарегистрированное короткоствольное оружие.
Ранее Фицо высказался против отправки военных НАТО в Украину, считая, что это только приведет к эскалации конфликта. Он также подчеркивал, что Словакия не хочет считать Россию своим врагом.
Роберт Фицо - ПРАЙМ, 1920, 15.05.2024
СМИ: в премьера Словакии Фицо стреляли, он ранен, нападавший задержан
16:12
 
ПроисшествияСЛОВАКИЯНовостиРоберт Фицо
 
 
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