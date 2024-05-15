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Премьер Словакии находится в состоянии, угрожающем жизни, заявили в партии

Премьер Словакии находится в состоянии, угрожающем жизни, заявили в партии - 15.05.2024, ПРАЙМ

Премьер Словакии находится в состоянии, угрожающем жизни, заявили в партии

Премьер-министр Словакии находится в состоянии, угрожающем жизни, заявили в партии Smer. | 15.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-15T17:29+0300

2024-05-15T17:29+0300

2024-05-15T17:36+0300

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роберт фицо

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БРАТИСЛАВА, 15 мая - ПРАЙМ. Премьер-министр Словакии находится в состоянии, угрожающем жизни, заявили в партии Smer."На Роберта Фицо сегодня было совершено повышение. Он был несколько раз ранен и находится в состоянии, угрожающем жизни", — сказано в сообщении.В парти подчеркнули, что предстоящие несколько часов должны стать решающими в состоянии политика.После того, как премьеру была оказана помощь в медицинском учреждении Гандловы, его перевели в учреждение более высокого уровня.Сообщается, что президент страны Зузана Чапутова планирует сделать заявление о покушении на Фицо.По данным телеканала JOJ, мужчина из толпы открыл огонь по премьер-министру после того, как он вышел на встречу с жителями Гандловы, расположенного в 190 километрах от Братиславы. По словам источника, предположительно было произведено три-четыре выстрела. Согласно данным издания Dennik N, нападавший использовал легально зарегистрированное короткоствольное оружие.Ранее Фицо высказался против отправки военных НАТО в Украину, считая, что это только приведет к эскалации конфликта. Он также подчеркивал, что Словакия не хочет считать Россию своим врагом.

https://1prime.ru/20240515/fitso-848204220.html

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словакия, новости, роберт фицо