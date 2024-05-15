https://1prime.ru/20240515/frs-848170552.html

В США хотят повысить требования к капиталу банков

В США хотят повысить требования к капиталу банков - 15.05.2024, ПРАЙМ

В США хотят повысить требования к капиталу банков

Власти США намерены повысить требования к капиталу финансовых организаций, чтобы повысить уровень его защищенности из-за рисков стрессовых сценариев в... | 15.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-15T06:39+0300

2024-05-15T06:39+0300

2024-05-15T06:46+0300

экономика

фрс

сша

банки

https://cdnn.1prime.ru/img/84137/03/841370355_0:562:3000:2250_1920x0_80_0_0_1d54365819d8f0042acbc8edc877c051.jpg

ВАШИНГТОН, 15 мая - ПРАЙМ. Власти США намерены повысить требования к капиталу финансовых организаций, чтобы повысить уровень его защищенности из-за рисков стрессовых сценариев в американской экономике, говорится в заявлении зампреда Федеральной резервной системы (ФРС) Майкла Барра. "Хорошо капитализированные банки обладают большими способностями помогать экономике, поддерживая кредитование домашних хозяйств и бизнесов в стрессовых условиях… это подводит меня к предложению повысить требования к капиталу", - отмечается во вступительной речи его выступления перед комитетом по финансовым сервисам палаты представителей, которое намечено на среду. По его словам, достаточный уровень капитализации банков в стрессовых условиях позволит сократить вероятность финансовых кризисов и "опустошающих последствий для экономики". "Сильная капитализация также сокращает риск необходимости интервенций правительства в необычных и не терпящих отлагательств обстоятельствах", - говорится в речи.Кроме того, отмечается, что в регуляторе уже получили ряд предложений по поводу планов повышения требований к капиталу банков и в настоящее время оценивают их с целью достичь "широкого консенсуса по дальнейшему продвижению предложения".Также чиновник отмечает, что финансовая система США столкнулась с ростом просрочек по кредитам на коммерческую недвижимость до пятилетнего максимума и по потребительскими займам. "Уровень просрочек растет среди определенных кредитов на коммерческую недвижимость, например, обеспеченных офисными помещениями, а также в ряде секторов потребительского кредитования", - говорится в речи.Отмечается, что уровень просрочек по кредитам на коммерческую недвижимость уже достиг пятилетнего максимума. Кроме того, по данным замглавы Федерального резерва, растут просрочки по кредитным картам и автокредитам населения.В тексте говорится, что американские банки уже повысили ожидаемые уровни потерь от просрочек по кредитам и финансовой системе Соединенных Штатов нужно быть готовой к предстоящим убыткам, но при этом продолжать исполнять свою "жизненно важную роль" в кредитовании бизнеса и населения.

https://1prime.ru/20240513/katastrofa-848127767.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

фрс, сша, банки