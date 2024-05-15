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Финский лесопильный концерн продал все свои "дочки" в России

Финский лесопильный концерн продал все свои "дочки" в России - 15.05.2024, ПРАЙМ

Финский лесопильный концерн продал все свои "дочки" в России

Финская лесопромышленная группа Metsä Group продала все свои "дочки" в России. Об этом сообщили 14 мая в компании. | 15.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-15T14:23+0300

2024-05-15T14:23+0300

2024-05-15T14:47+0300

россия

лесная промышленность

продажа активов

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МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Финская лесопромышленная группа Metsä Group продала все свои "дочки" в России. Об этом сообщили 14 мая в компании.Так, концерн завершил сделку по объединению бизнеса, в результате все его бывшие дочерние компании перешли к Группе "Вологодские лесопромышленники". Отмечается, что участники сделки договорились не разглашать ее стоимость.Отмечается, что под руководство группы перешло четыре дочерние компании - "Мется Свирь", "Мется Форест Санкт-Петербург", "Мется Форест Подпорожье" и "Мется Борд Рус". После заключения этой сделки у финской компании больше нет активов в России.Metsä Group — финский лесопильный концерн, представленный примерно в 30 странах. Основными направлениями деятельности компании являются санитарно-гигиеническая и кулинарная бумага, картон, целлюлоза, изделия из дерева, а также торговля древесиной и услуги в области лесного хозяйства.После начала российской специальной военной операции на Украине Metsä Group прекратила свою деятельность на территории России.

https://1prime.ru/20240403/promyshlennost-847041616.html

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россия, лесная промышленность, продажа активов