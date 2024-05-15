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В МИД назвали посягательство на имущественные права России воровством - 15.05.2024, ПРАЙМ
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В МИД назвали посягательство на имущественные права России воровством
В МИД назвали посягательство на имущественные права России воровством - 15.05.2024, ПРАЙМ
В МИД назвали посягательство на имущественные права России воровством
Любое посягательство на имущественные права России расценивается как циничное воровство, подчеркнула пресс-секретарь МИД Мария Захарова. | 15.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-15T11:46+0300
2024-05-15T11:46+0300
россия
мид
мария захарова
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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Любое посягательство на имущественные права России расценивается как циничное воровство, подчеркнула пресс-секретарь МИД Мария Захарова.Официальный представитель дипломатического ведомства также добавила,что подобные действия представляют собой экономическую эскалацию. По ее словам, таким образом Запад демонстрирует свое желание "пополнить собственные карманы" за счет России.Кроме того, как заявила Захарова, Россия ответит молниеносно и болезненно, если западные страны ограничат вещания российских СМИ и работу журналистов."Я понимаю, что и в этот раз, если подобные меры в отношении российских журналистов будут реализованы со стороны ЕС, коллективного Брюсселя, или индивидуальных стран, если эти меры будут приняты в отношении российских СМИ, российских журналистов, то, несмотря на то, что западным корреспондентам не захочется, но им придется также ощутить наши ответные меры", - сказала она в ходе брифинга в Москве.Ранее Мария Захарова заявила, что атака ВСУ на Белгород говорит о том, что киевские власти лишились понятия человечности.
https://1prime.ru/20240515/belgorod-848178524.html
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россия, мид, мария захарова
РОССИЯ, МИД, Мария Захарова
11:46 15.05.2024
 
В МИД назвали посягательство на имущественные права России воровством

МИД назвал посягательство на имущественные права России экономической эскалацией

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - ПРАЙМ, 1920, 15.05.2024
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Любое посягательство на имущественные права России расценивается как циничное воровство, подчеркнула пресс-секретарь МИД Мария Захарова.
Официальный представитель дипломатического ведомства также добавила,что подобные действия представляют собой экономическую эскалацию. По ее словам, таким образом Запад демонстрирует свое желание "пополнить собственные карманы" за счет России.
Кроме того, как заявила Захарова, Россия ответит молниеносно и болезненно, если западные страны ограничат вещания российских СМИ и работу журналистов.
"Я понимаю, что и в этот раз, если подобные меры в отношении российских журналистов будут реализованы со стороны ЕС, коллективного Брюсселя, или индивидуальных стран, если эти меры будут приняты в отношении российских СМИ, российских журналистов, то, несмотря на то, что западным корреспондентам не захочется, но им придется также ощутить наши ответные меры", - сказала она в ходе брифинга в Москве.
Ранее Мария Захарова заявила, что атака ВСУ на Белгород говорит о том, что киевские власти лишились понятия человечности.
Мария Захарова - ПРАЙМ, 1920, 15.05.2024
Украина утратила понятие человечности, заявила Захарова
11:22
 
РОССИЯМИДМария Захарова
 
 
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