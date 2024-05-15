https://1prime.ru/20240515/mishustin-848188849.html
Мишустин поздравил членов кабмина с назначением
Мишустин поздравил членов кабмина с назначением - 15.05.2024, ПРАЙМ
Мишустин поздравил членов кабмина с назначением
Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил членов нового состава правительства с назначением. | 15.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-15T12:07+0300
2024-05-15T12:07+0300
2024-05-15T12:31+0300
кабмин
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил членов нового состава правительства с назначением.Премьер подчеркнул, что это является серьеpной ответственностью, так как министрам предстоит оправдать доверие президента и граждан. По его словам, в нынешних условиях нужно действовать в едином строю и безостановочно организовывать всю работу.Мишустин добавил, что поблагодарил членов предыдущего правительства, выразив уверенность, что на новых долностях они будут также востребованы.Прембер-министр призвал новый состав правительства внимательным образом отнестись к достижению национальных целей развития 2030 года и реализации положений послания российского президента Федеральному Собранию. По его словам, вышеуказанным задачам должен отдаваться высший приоритет.14 мая российский лидер Владимир Путин подписал указы о составе нового кабинета министров.
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россия, михаил мишустин
Кабмин, РОССИЯ, Михаил Мишустин
Мишустин поздравил членов кабмина с назначением
Мишустин поздравил членов нового правительства с назначением
МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил членов нового состава правительства с назначением.
Премьер подчеркнул, что это является серьеpной ответственностью, так как министрам предстоит оправдать доверие президента и граждан. По его словам, в нынешних условиях нужно действовать в едином строю и безостановочно организовывать всю работу.
Мишустин добавил, что поблагодарил членов предыдущего правительства, выразив уверенность, что на новых долностях они будут также востребованы.
Прембер-министр призвал новый состав правительства внимательным образом отнестись к достижению национальных целей развития 2030 года и реализации положений послания российского президента Федеральному Собранию. По его словам, вышеуказанным задачам должен отдаваться высший приоритет.
14 мая российский лидер Владимир Путин подписал указы о составе нового кабинета министров.
Путин поздравил новый состав кабмина