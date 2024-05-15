ООО "НЭСКО" раскрывает информацию об отпуске электроэнергии в апреле

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью "Нижневартовская Энергосбытовая компания" (ООО "НЭСКО", ОГРН1038601750472, ИНН 8603109926) в соответствии с п.п. "г"п. 45 Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии (утв. Постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 г. № 24) сообщает, что ООО "НЭСКО" не рассчитывает и не использует в расчетах нерегулируемую составляющую ставки
покупки потерь и коэффициент бета, долю покупки потерь по нерегулируемой цене, и предоставляет следующую информацию об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии и мощности.
Фактический полезный отпуск электроэнергии
Апрель 2024 год
№ п/п
Наименование
Показатель
ВН
СН-1
СН-2
НН
Итого
Сетевая организацияПАО "Горэлектросеть"
Итого
2,650
27,938
32,258
62,846
1
Прочие потребители
млн. кВт.ч
2,650
20,235
7,169
30,053
2
Прочие потребители с шин
млн. кВт.ч
3
Бюджетные потребители
млн. кВт.ч
2,112
2,775
4,887
4
Сельскохозяйственные товаропроизводителии организации потребкооперации
млн. кВт.ч
0,108
0,014
0,122
5
Население
млн. кВт.ч
5,483
22,300
27,783
Фактический отпуск мощности
Апрель 2024 год
№ п/п
Наименование
Показатель
ВН
СН-1
СН-2
НН
Итого
Сетевая организацияПАО "Горэлектросеть"
Итого
13,102
39,959
91,615
144,675
1
Прочие потребители
млн. кВт
13,102
17,273
20,419
50,794
2
Прочие потребители с шин
млн. кВт
3
Бюджетные потребители
млн. кВт
4,637
3,895
8,532
4
Сельскохозяйственные товаропроизводителии организации потребкооперации
млн. кВт
0,384
0,000
0,384
5
Население
млн. кВт
17,665
67,300
84,965
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