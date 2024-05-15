https://1prime.ru/20240515/putin-848210351.html
Путин призвал не допустить перекосов в экономике и промышленности
Путин призвал не допустить перекосов в экономике и промышленности - 15.05.2024, ПРАЙМ
Путин призвал не допустить перекосов в экономике и промышленности
Президент России Владимир Путин призвал не допустить перекосов в экономике и промышленности страны. Об этом российский лидер заявил в рамках совещания по... | 15.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-15T17:13+0300
2024-05-15T17:13+0300
2024-05-15T17:50+0300
экономика
россия
владимир путин
новости
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/0f/848208749_0:0:3009:1694_1920x0_80_0_0_2996e09e20ffa3e3c5167b64818e9f6b.jpg
МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин призвал не допустить перекосов в экономике и промышленности страны. Об этом российский лидер заявил в рамках совещания по вопросам развития оборонно-промышленного комплекса."Мы ни в коем случае не должны допустить никаких перекосов в экономике и в промышленности", — отметил глава государства.Он подчеркнул, что национальные цели развития должны быть достигнуты при соблюдении здоровой экономики и макроэкономических принципов. Путин также заявил о необходимости сосредоточить финансовые и административные ресурсы для решения национальных задач.Тем не менее, эти вопросы должны решаться грамотно и взвешенно, чтобы использовать выделенные средства максимально эффективно.Даже в связи со спецоперацией планы по достижению национальных целей развития остаются в силе. Кроме того, помимо оборонной сферы есть много задач, в том числе в социальной сфере, которые нужно решить, заключил президент.
https://1prime.ru/20240515/dyumin-848208636.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/0f/848208749_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_b747f60f3be09b652f431ea4e925e9ff.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, новости
Экономика, РОССИЯ, Владимир Путин, Новости
Путин призвал не допустить перекосов в экономике и промышленности
Путин: мы не должны допустить никаких перекосов в экономике и промышленности
МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин призвал не допустить перекосов в экономике и промышленности страны. Об этом российский лидер заявил в рамках совещания по вопросам развития оборонно-промышленного комплекса.
"Мы ни в коем случае не должны допустить никаких перекосов в экономике и в промышленности", — отметил глава государства.
Он подчеркнул, что национальные цели развития должны быть достигнуты при соблюдении здоровой экономики и макроэкономических принципов. Путин также заявил о необходимости сосредоточить финансовые и административные ресурсы для решения национальных задач.
Тем не менее, эти вопросы должны решаться грамотно и взвешенно, чтобы использовать выделенные средства максимально эффективно.
Даже в связи со спецоперацией планы по достижению национальных целей развития остаются в силе. Кроме того, помимо оборонной сферы есть много задач, в том числе в социальной сфере, которые нужно решить, заключил президент.
Путин поручил Дюмину помочь правительству в сфере обеспечения армии