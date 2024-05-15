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Путин призвал не допустить перекосов в экономике и промышленности

Путин призвал не допустить перекосов в экономике и промышленности - 15.05.2024, ПРАЙМ

Путин призвал не допустить перекосов в экономике и промышленности

Президент России Владимир Путин призвал не допустить перекосов в экономике и промышленности страны. Об этом российский лидер заявил в рамках совещания по... | 15.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-15T17:13+0300

2024-05-15T17:13+0300

2024-05-15T17:50+0300

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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин призвал не допустить перекосов в экономике и промышленности страны. Об этом российский лидер заявил в рамках совещания по вопросам развития оборонно-промышленного комплекса."Мы ни в коем случае не должны допустить никаких перекосов в экономике и в промышленности", — отметил глава государства.Он подчеркнул, что национальные цели развития должны быть достигнуты при соблюдении здоровой экономики и макроэкономических принципов. Путин также заявил о необходимости сосредоточить финансовые и административные ресурсы для решения национальных задач.Тем не менее, эти вопросы должны решаться грамотно и взвешенно, чтобы использовать выделенные средства максимально эффективно.Даже в связи со спецоперацией планы по достижению национальных целей развития остаются в силе. Кроме того, помимо оборонной сферы есть много задач, в том числе в социальной сфере, которые нужно решить, заключил президент.

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россия, владимир путин, новости