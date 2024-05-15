https://1prime.ru/20240515/rosstat-848214496.html

Огурцы и помидоры в России продолжают дешеветь

Огурцы и помидоры в России продолжают дешеветь - 15.05.2024, ПРАЙМ

Огурцы и помидоры в России продолжают дешеветь

Цены на плодоовощную продукцию в России продолжают снижаться, причем помидоры дешевеют пятую неделю, а огурцы – двенадцатую неделю подряд, следует из материалов | 15.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-15T19:02+0300

2024-05-15T19:02+0300

2024-05-15T19:02+0300

росстат

цены

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/84184/33/841843329_0:142:3141:1909_1920x0_80_0_0_7cea5ea9d53af5399157c6b890d11f2b.jpg

МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. Цены на плодоовощную продукцию в России продолжают снижаться, причем помидоры дешевеют пятую неделю, а огурцы – двенадцатую неделю подряд, следует из материалов Росстата. Огурцы, по данным статистического ведомства, в период с 7 по 13 мая подешевели в России на 5,7%, а помидоры – на 3,2%. При этом плодоовощная продукция в целом за указанный период подешевела на 0,1%. Выросли цены на морковь – на 4,1%, картофель - на 4%, яблоки - на 1,4%, бананы - на 0,2%, репчатый лук - на 4,4%, свеклу – на 3,5% и белокочанную капусту - на 3,3%. "За период с 7 по 13 мая 2024 г. цены изменились: на муку пшеничную +0,5%, сыры твердые, полутвердые и мягкие, консервы овощные для детского питания +0,4%, мясо кур, хлеб и консервы фруктово-ягодные для детского питания +0,3%, говядину, свинину, баранину, колбасы полукопченые и варено-копченые, сметану, чай черный, вермишель и водку +0,2%, молоко стерилизованное, масло сливочное, маргарин, печенье, рис и обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) +0,1%", — говорится в документе. Куриные яйца подешевели на 0,8%, гречневая крупа — на 0,4%, сосиски, сардельки и макаронные изделия — на 0,2%, мороженая рыба и сахар-песок — на 0,1%.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

росстат, цены, россия