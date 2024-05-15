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Швейцария упростит процедуры участия своей армии в военных миссиях ЕС

Швейцария упростит процедуры участия своей армии в военных миссиях ЕС - 15.05.2024, ПРАЙМ

Швейцария упростит процедуры участия своей армии в военных миссиях ЕС

Швейцария упростит административные процедуры участия своей армии в военных миссиях ЕС по содействию мира, следует из опубликованного заявления Федерального... | 15.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-15T13:02+0300

2024-05-15T13:02+0300

2024-05-15T13:02+0300

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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Швейцария упростит административные процедуры участия своей армии в военных миссиях ЕС по содействию мира, следует из опубликованного заявления Федерального совета страны."Швейцария заинтересована в содействии миру и стабильности в кризисных регионах. На своем заседании 15 мая 2024 года Федеральный совет решил уточнить условия участия (швейцарских военных - ред.) в военных миссиях и операциях ЕС, направленных на урегулирование кризисов и содействие миру, а также облегчить административное сотрудничество в этой области", — говорится в документе.Однако, это решение не обязывает Швейцарию участвовать в гражданских или военных миссиях или операциях ЕС в рамках общей политики безопасности и обороны.Швейцария не является членом ЕС или НАТО, однако она присоединилась к большинству европейских санкций против России и заблокировала значительную сумму российских активов.Правительство Швейцарии также ранее заявило о готовности участвовать в международных дискуссиях о конфискации замороженных активов Банка России.ВС Швейцарии состоят из двух видов: сухопутных войск и военно-воздушных сил. Сухопутные войска состоят из 3 механизированных бригад, а также из вспомогательных бригад и соединений, учебных соединений.ВВС ВС Швейцарии включают в себя эскадрильи истребителей, вертолетные соединения, соединения наземного ПВО, авиационные базы и обслуживающий персонал.

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швейцария, ес, армия, новости