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Швейцария упростит процедуры участия своей армии в военных миссиях ЕС - 15.05.2024, ПРАЙМ
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Швейцария упростит процедуры участия своей армии в военных миссиях ЕС
Швейцария упростит процедуры участия своей армии в военных миссиях ЕС - 15.05.2024, ПРАЙМ
Швейцария упростит процедуры участия своей армии в военных миссиях ЕС
Швейцария упростит административные процедуры участия своей армии в военных миссиях ЕС по содействию мира, следует из опубликованного заявления Федерального... | 15.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-15T13:02+0300
2024-05-15T13:02+0300
политика
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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Швейцария упростит административные процедуры участия своей армии в военных миссиях ЕС по содействию мира, следует из опубликованного заявления Федерального совета страны."Швейцария заинтересована в содействии миру и стабильности в кризисных регионах. На своем заседании 15 мая 2024 года Федеральный совет решил уточнить условия участия (швейцарских военных - ред.) в военных миссиях и операциях ЕС, направленных на урегулирование кризисов и содействие миру, а также облегчить административное сотрудничество в этой области", — говорится в документе.Однако, это решение не обязывает Швейцарию участвовать в гражданских или военных миссиях или операциях ЕС в рамках общей политики безопасности и обороны.Швейцария не является членом ЕС или НАТО, однако она присоединилась к большинству европейских санкций против России и заблокировала значительную сумму российских активов.Правительство Швейцарии также ранее заявило о готовности участвовать в международных дискуссиях о конфискации замороженных активов Банка России.ВС Швейцарии состоят из двух видов: сухопутных войск и военно-воздушных сил. Сухопутные войска состоят из 3 механизированных бригад, а также из вспомогательных бригад и соединений, учебных соединений.ВВС ВС Швейцарии включают в себя эскадрильи истребителей, вертолетные соединения, соединения наземного ПВО, авиационные базы и обслуживающий персонал.
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швейцария, ес, армия, новости
Политика, ШВЕЙЦАРИЯ, ЕС, армия, Новости
13:02 15.05.2024
 
Швейцария упростит процедуры участия своей армии в военных миссиях ЕС

Документ: Швейцария упростит процедуры участия своей армии в военных миссиях ЕС

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкСтраны мира. Швейцария
Страны мира. Швейцария - ПРАЙМ, 1920, 15.05.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Швейцария упростит административные процедуры участия своей армии в военных миссиях ЕС по содействию мира, следует из опубликованного заявления Федерального совета страны.
"Швейцария заинтересована в содействии миру и стабильности в кризисных регионах. На своем заседании 15 мая 2024 года Федеральный совет решил уточнить условия участия (швейцарских военных - ред.) в военных миссиях и операциях ЕС, направленных на урегулирование кризисов и содействие миру, а также облегчить административное сотрудничество в этой области", — говорится в документе.
Однако, это решение не обязывает Швейцарию участвовать в гражданских или военных миссиях или операциях ЕС в рамках общей политики безопасности и обороны.
Швейцария не является членом ЕС или НАТО, однако она присоединилась к большинству европейских санкций против России и заблокировала значительную сумму российских активов.
Правительство Швейцарии также ранее заявило о готовности участвовать в международных дискуссиях о конфискации замороженных активов Банка России.
ВС Швейцарии состоят из двух видов: сухопутных войск и военно-воздушных сил. Сухопутные войска состоят из 3 механизированных бригад, а также из вспомогательных бригад и соединений, учебных соединений.
ВВС ВС Швейцарии включают в себя эскадрильи истребителей, вертолетные соединения, соединения наземного ПВО, авиационные базы и обслуживающий персонал.
Страны мира. Швейцария - ПРАЙМ, 1920, 14.05.2024
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