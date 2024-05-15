https://1prime.ru/20240515/shveytsariya-848190741.html
Швейцария упростит процедуры участия своей армии в военных миссиях ЕС
Швейцария упростит процедуры участия своей армии в военных миссиях ЕС - 15.05.2024, ПРАЙМ
Швейцария упростит процедуры участия своей армии в военных миссиях ЕС
Швейцария упростит административные процедуры участия своей армии в военных миссиях ЕС по содействию мира, следует из опубликованного заявления Федерального... | 15.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-15T13:02+0300
2024-05-15T13:02+0300
2024-05-15T13:02+0300
политика
швейцария
ес
армия
новости
https://cdnn.1prime.ru/img/83766/30/837663031_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_368f5521772ec4edba862988c48b1c58.jpg
МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Швейцария упростит административные процедуры участия своей армии в военных миссиях ЕС по содействию мира, следует из опубликованного заявления Федерального совета страны."Швейцария заинтересована в содействии миру и стабильности в кризисных регионах. На своем заседании 15 мая 2024 года Федеральный совет решил уточнить условия участия (швейцарских военных - ред.) в военных миссиях и операциях ЕС, направленных на урегулирование кризисов и содействие миру, а также облегчить административное сотрудничество в этой области", — говорится в документе.Однако, это решение не обязывает Швейцарию участвовать в гражданских или военных миссиях или операциях ЕС в рамках общей политики безопасности и обороны.Швейцария не является членом ЕС или НАТО, однако она присоединилась к большинству европейских санкций против России и заблокировала значительную сумму российских активов.Правительство Швейцарии также ранее заявило о готовности участвовать в международных дискуссиях о конфискации замороженных активов Банка России.ВС Швейцарии состоят из двух видов: сухопутных войск и военно-воздушных сил. Сухопутные войска состоят из 3 механизированных бригад, а также из вспомогательных бригад и соединений, учебных соединений.ВВС ВС Швейцарии включают в себя эскадрильи истребителей, вертолетные соединения, соединения наземного ПВО, авиационные базы и обслуживающий персонал.
https://1prime.ru/20240514/shveytsariya-848162772.html
швейцария
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83766/30/837663031_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_fe24e1f51eb16b3fdf3cab6ecbbee757.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
швейцария, ес, армия, новости
Политика, ШВЕЙЦАРИЯ, ЕС, армия, Новости
Швейцария упростит процедуры участия своей армии в военных миссиях ЕС
Документ: Швейцария упростит процедуры участия своей армии в военных миссиях ЕС
МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Швейцария упростит административные процедуры участия своей армии в военных миссиях ЕС по содействию мира, следует из опубликованного заявления Федерального совета страны.
"Швейцария заинтересована в содействии миру и стабильности в кризисных регионах. На своем заседании 15 мая 2024 года Федеральный совет решил уточнить условия участия (швейцарских военных - ред.) в военных миссиях и операциях ЕС, направленных на урегулирование кризисов и содействие миру, а также облегчить административное сотрудничество в этой области", — говорится в документе.
Однако, это решение не обязывает Швейцарию участвовать в гражданских или военных миссиях или операциях ЕС в рамках общей политики безопасности и обороны.
Швейцария не является членом ЕС или НАТО, однако она присоединилась к большинству европейских санкций против России и заблокировала значительную сумму российских активов.
Правительство Швейцарии также ранее заявило о готовности участвовать в международных дискуссиях о конфискации замороженных активов Банка России.
ВС Швейцарии состоят из двух видов: сухопутных войск и военно-воздушных сил. Сухопутные войска состоят из 3 механизированных бригад, а также из вспомогательных бригад и соединений, учебных соединений.
ВВС ВС Швейцарии включают в себя эскадрильи истребителей, вертолетные соединения, соединения наземного ПВО, авиационные базы и обслуживающий персонал.
На Украине прокомментировали конференцию в Швейцарии