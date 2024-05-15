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В премьера Словакии стреляли из зарегистрированного оружия, пишет СМИ

В премьера Словакии стреляли из зарегистрированного оружия, пишет СМИ - 15.05.2024, ПРАЙМ

В премьера Словакии стреляли из зарегистрированного оружия, пишет СМИ

Злоумышленник, покушавшийся на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, стрелял из легально зарегистрированного короткоствольного оружия, сообщает словацкое... | 15.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-15T17:40+0300

2024-05-15T17:40+0300

2024-05-15T17:56+0300

происшествия

словакия

роберт фицо

происшествие

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БРАТИСЛАВА, 15 мая – ПРАЙМ. Злоумышленник, покушавшийся на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, стрелял из легально зарегистрированного короткоствольного оружия, сообщает словацкое издание Dennik N. Фицо, неоднократно выступавший против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, получил огнестрельные ранения после выездного заседания правительства в среду, нападавший задержан. По данным СМИ, премьер находится в тяжелом состоянии. Стрелявший – мужчина 1953 года рождения, отмечает издание. После заседания словацкого правительства в Гандлове на премьер-министра Словакии Роберта Фицо было совершено покушение. С огнестрельным ранение живота Фицо доставлен в больницу. Нападавший задержан.Ранее Словакия объявила о прекращении военной помощи Украине после победы партии премьер-министра Роберта Фицо на парламентских выборах в октябре 2023 года. Тем не менее, страна продолжает оказывать Киеву гуманитарную поддержку.

https://1prime.ru/20240515/fitso-848204220.html

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словакия, роберт фицо, происшествие