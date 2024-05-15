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В премьера Словакии стреляли из зарегистрированного оружия, пишет СМИ - 15.05.2024, ПРАЙМ
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В премьера Словакии стреляли из зарегистрированного оружия, пишет СМИ
В премьера Словакии стреляли из зарегистрированного оружия, пишет СМИ - 15.05.2024, ПРАЙМ
В премьера Словакии стреляли из зарегистрированного оружия, пишет СМИ
Злоумышленник, покушавшийся на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, стрелял из легально зарегистрированного короткоствольного оружия, сообщает словацкое... | 15.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-15T17:40+0300
2024-05-15T17:56+0300
происшествия
словакия
роберт фицо
происшествие
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БРАТИСЛАВА, 15 мая – ПРАЙМ. Злоумышленник, покушавшийся на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, стрелял из легально зарегистрированного короткоствольного оружия, сообщает словацкое издание Dennik N. Фицо, неоднократно выступавший против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, получил огнестрельные ранения после выездного заседания правительства в среду, нападавший задержан. По данным СМИ, премьер находится в тяжелом состоянии. Стрелявший – мужчина 1953 года рождения, отмечает издание. После заседания словацкого правительства в Гандлове на премьер-министра Словакии Роберта Фицо было совершено покушение. С огнестрельным ранение живота Фицо доставлен в больницу. Нападавший задержан.Ранее Словакия объявила о прекращении военной помощи Украине после победы партии премьер-министра Роберта Фицо на парламентских выборах в октябре 2023 года. Тем не менее, страна продолжает оказывать Киеву гуманитарную поддержку.
https://1prime.ru/20240515/fitso-848204220.html
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словакия, роберт фицо, происшествие
Происшествия, СЛОВАКИЯ, Роберт Фицо, происшествие
17:40 15.05.2024 (обновлено: 17:56 15.05.2024)
 
В премьера Словакии стреляли из зарегистрированного оружия, пишет СМИ

Dennik N: премьера Словакии подстрелили из легально зарегистрированного оружия

© Фото : СоцсетиЗадержание напавшего на премьер-министра Словакии Роберта Фицо
Задержание напавшего на премьер-министра Словакии Роберта Фицо - ПРАЙМ, 1920, 15.05.2024
© Фото : Соцсети
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БРАТИСЛАВА, 15 мая – ПРАЙМ. Злоумышленник, покушавшийся на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, стрелял из легально зарегистрированного короткоствольного оружия, сообщает словацкое издание Dennik N.
Фицо, неоднократно выступавший против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, получил огнестрельные ранения после выездного заседания правительства в среду, нападавший задержан. По данным СМИ, премьер находится в тяжелом состоянии.
Стрелявший – мужчина 1953 года рождения, отмечает издание.
После заседания словацкого правительства в Гандлове на премьер-министра Словакии Роберта Фицо было совершено покушение. С огнестрельным ранение живота Фицо доставлен в больницу. Нападавший задержан.
Ранее Словакия объявила о прекращении военной помощи Украине после победы партии премьер-министра Роберта Фицо на парламентских выборах в октябре 2023 года. Тем не менее, страна продолжает оказывать Киеву гуманитарную поддержку.
Роберт Фицо - ПРАЙМ, 1920, 15.05.2024
СМИ: в премьера Словакии Фицо стреляли, он ранен, нападавший задержан
16:12
 
ПроисшествияСЛОВАКИЯРоберт Фицопроисшествие
 
 
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