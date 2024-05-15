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Путин направил телеграмму президенту Словакии в связи с покушением на Фицо
Путин направил телеграмму президенту Словакии в связи с покушением на Фицо - 15.05.2024, ПРАЙМ
Путин направил телеграмму президенту Словакии в связи с покушением на Фицо
Президент России Владимир Путин направил телеграмму президенту Словакии Зузане Чапутовой в связи с нападением на премьера страны Роберта Фицо. | 15.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-15T19:07+0300
2024-05-15T19:07+0300
2024-05-15T19:07+0300
происшествия
россия
словакия
владимир путин
роберт фицо
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МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин направил телеграмму президенту Словакии Зузане Чапутовой в связи с нападением на премьера страны Роберта Фицо."Это чудовищное преступление не может иметь никаких оправданий. Знаю Роберта Фицо как мужественного и сильного духом человека. Очень надеюсь, что эти качества помогут ему выстоять в этой тяжелой ситуации", — говорится в телеграмме.Путин также пожелал скорейшего и полного выздоровления премьер-министру Словакии Роберту Фицо.После заседания словацкого правительства в Гандлове на премьер-министра Словакии Роберта Фицо было совершено покушение. С огнестрельным ранение живота Фицо доставлен в больницу. Нападавший задержан.
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россия, словакия, владимир путин, роберт фицо
Происшествия, РОССИЯ, СЛОВАКИЯ, Владимир Путин, Роберт Фицо
Путин направил телеграмму президенту Словакии в связи с покушением на Фицо
Путин направил телеграмму президенту Словакии в связи с покушением на Фицо
МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин направил телеграмму президенту Словакии Зузане Чапутовой в связи с нападением на премьера страны Роберта Фицо.
"Это чудовищное преступление не может иметь никаких оправданий. Знаю Роберта Фицо как мужественного и сильного духом человека. Очень надеюсь, что эти качества помогут ему выстоять в этой тяжелой ситуации", — говорится в телеграмме.
Путин также пожелал скорейшего и полного выздоровления премьер-министру Словакии Роберту Фицо.
После заседания словацкого правительства в Гандлове на премьер-министра Словакии Роберта Фицо было совершено покушение. С огнестрельным ранение живота Фицо доставлен в больницу. Нападавший задержан.