https://1prime.ru/20240515/spetsoperatsiya-na-ukraine-848171786.html

Киев требует от США разрешения атаковать территорию России, пишет СМИ

Киев требует от США разрешения атаковать территорию России, пишет СМИ - 15.05.2024, ПРАЙМ

Киев требует от США разрешения атаковать территорию России, пишет СМИ

Из-за активных наступательных движений российской армии на Харьковском направлении Украине требует от США разрешения атаковать территорию России американским... | 15.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-15T08:46+0300

2024-05-15T08:46+0300

2024-05-15T09:25+0300

вооружения

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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Из-за активных наступательных движений российской армии на Харьковском направлении Украине требует от США разрешения атаковать территорию России американским оружием, но не может его получить, пишет издание Politico, ссылаясь на источники."Украинские чиновники предпринимают новые усилия, чтобы заставить администрацию Байдена отменить запрет на использование оружия американского производства для нанесения ударов по территории России", - сообщается в материале издания.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramКроме того, авторы статьи пишут, что, по словам украинских чиновников, именно эта риторика США сдерживает ВСУ от бомбардировки российской территории. Но надавить на Вашингтон у Киева все же не получается, ведь, как отметил из американских чиновников, американское оружие нужно Вооруженным силам Украины для защиты, а не атаки.Ранее сообщалось, что министр обороны Британии Грант Шаппс признал, что Лондон разрешил Киеву атаковать Крым с помощью британского оружия, потому что признает полуостров частью Украины.Британская газета Times писала, что, учитывая ситуацию в Харькове и тяжелое положение ВСУ на этом направлении, грядущие недели могут стать для Украины решающими.

https://1prime.ru/20240514/ukraintsy-848165070.html

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россия, украина, всу