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Киев требует от США разрешения атаковать территорию России, пишет СМИ
Киев требует от США разрешения атаковать территорию России, пишет СМИ - 15.05.2024, ПРАЙМ
Киев требует от США разрешения атаковать территорию России, пишет СМИ
Из-за активных наступательных движений российской армии на Харьковском направлении Украине требует от США разрешения атаковать территорию России американским... | 15.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-15T08:46+0300
2024-05-15T08:46+0300
2024-05-15T09:25+0300
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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Из-за активных наступательных движений российской армии на Харьковском направлении Украине требует от США разрешения атаковать территорию России американским оружием, но не может его получить, пишет издание Politico, ссылаясь на источники."Украинские чиновники предпринимают новые усилия, чтобы заставить администрацию Байдена отменить запрет на использование оружия американского производства для нанесения ударов по территории России", - сообщается в материале издания.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramКроме того, авторы статьи пишут, что, по словам украинских чиновников, именно эта риторика США сдерживает ВСУ от бомбардировки российской территории. Но надавить на Вашингтон у Киева все же не получается, ведь, как отметил из американских чиновников, американское оружие нужно Вооруженным силам Украины для защиты, а не атаки.Ранее сообщалось, что министр обороны Британии Грант Шаппс признал, что Лондон разрешил Киеву атаковать Крым с помощью британского оружия, потому что признает полуостров частью Украины.Британская газета Times писала, что, учитывая ситуацию в Харькове и тяжелое положение ВСУ на этом направлении, грядущие недели могут стать для Украины решающими.
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Вооружения, РОССИЯ, УКРАИНА, ВСУ
Киев требует от США разрешения атаковать территорию России, пишет СМИ
Politico: Киев требует разрешения атаковать территорию РФ американским оружием
МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ.
Из-за активных наступательных движений российской армии на Харьковском направлении Украине требует от США разрешения атаковать территорию России американским оружием, но не может его получить, пишет
издание Politico, ссылаясь на источники.
"Украинские чиновники предпринимают новые усилия, чтобы заставить администрацию Байдена отменить запрет на использование оружия американского производства для нанесения ударов по территории России", - сообщается в материале издания.
Кроме того, авторы статьи пишут, что, по словам украинских чиновников, именно эта риторика США сдерживает ВСУ от бомбардировки российской территории. Но надавить на Вашингтон у Киева все же не получается, ведь, как отметил из американских чиновников, американское оружие нужно Вооруженным силам Украины для защиты, а не атаки.
Ранее сообщалось, что министр обороны Британии Грант Шаппс признал, что Лондон разрешил Киеву атаковать Крым с помощью британского оружия, потому что признает полуостров частью Украины.
Британская газета Times
писала, что, учитывая ситуацию в Харькове и тяжелое положение ВСУ на этом направлении, грядущие недели могут стать для Украины решающими.
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