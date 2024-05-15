https://1prime.ru/20240515/tiktok-848196839.html
СМИ назвали вероятного покупателя американского бизнеса TikTok
СМИ назвали вероятного покупателя американского бизнеса TikTok - 15.05.2024, ПРАЙМ
СМИ назвали вероятного покупателя американского бизнеса TikTok
Американский миллиардер Фрэнк Маккорт хочет приобрести американский бизнес TikTok, сообщает газета Wall Street Journal. | 15.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-15T14:10+0300
2024-05-15T14:10+0300
2024-05-15T14:10+0300
tiktok
сша
новости
https://cdnn.1prime.ru/img/83417/62/834176236_0:245:3072:1973_1920x0_80_0_0_14648dd9ba2f68d482efc7d22393f12f.jpg
МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Американский миллиардер Фрэнк Маккорт хочет приобрести американский бизнес TikTok, сообщает газета Wall Street Journal. "Маккорт… заявил в среду, что основанная им инициатива Project Liberty создает консорциум для покупки платформы, принадлежащей китайской ByteDance", - пишет газета. Отмечается, что Project Liberty в рамках своей попытки приобрести TikTok будет сотрудничать с Guggenheim Securities, инвестиционным подразделением Guggenheim Partners, юридической фирмой Kirkland & Ellis и другими игроками. Ранее президент США Джо Байден подписал принятый обеими палатами конгресса законопроект, частью которого стала инициатива запрета соцсети TikTok в случае, если владеющая ей компания ByteDance не продаст свой американский бизнес в течение девяти месяцев. Власти США еще при администрации Дональда Трампа выражали озабоченность ростом популярности соцсети TikTok в США. Они объясняют свои опасения тем, что личные данные американских пользователей попадают в распоряжение властей КНР. Компания многократно решительно отвергала подобные обвинения, заявляя о защите данных пользователей и том факте, что все данные американских клиентов хранятся на серверах, расположенных на территории США.
https://1prime.ru/20240306/tiktok-845989048.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83417/62/834176236_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_c24059f93ee03c7215cde365cbe88856.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
tiktok, сша, новости
СМИ назвали вероятного покупателя американского бизнеса TikTok
Wall Street Journal: миллиардер Маккорт хочет купить американский бизнес TikTok
МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Американский миллиардер Фрэнк Маккорт хочет приобрести американский бизнес TikTok, сообщает газета Wall Street Journal.
"Маккорт… заявил в среду, что основанная им инициатива Project Liberty создает консорциум для покупки платформы, принадлежащей китайской ByteDance", - пишет газета.
Отмечается, что Project Liberty в рамках своей попытки приобрести TikTok будет сотрудничать с Guggenheim Securities, инвестиционным подразделением Guggenheim Partners, юридической фирмой Kirkland & Ellis и другими игроками.
Ранее президент США Джо Байден подписал принятый обеими палатами конгресса законопроект, частью которого стала инициатива запрета соцсети TikTok в случае, если владеющая ей компания ByteDance не продаст свой американский бизнес в течение девяти месяцев.
Власти США еще при администрации Дональда Трампа выражали озабоченность ростом популярности соцсети TikTok в США. Они объясняют свои опасения тем, что личные данные американских пользователей попадают в распоряжение властей КНР. Компания многократно решительно отвергала подобные обвинения, заявляя о защите данных пользователей и том факте, что все данные американских клиентов хранятся на серверах, расположенных на территории США.
В США конгрессмены захотели запретить TikTok