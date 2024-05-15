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СМИ назвали вероятного покупателя американского бизнеса TikTok

СМИ назвали вероятного покупателя американского бизнеса TikTok - 15.05.2024, ПРАЙМ

СМИ назвали вероятного покупателя американского бизнеса TikTok

Американский миллиардер Фрэнк Маккорт хочет приобрести американский бизнес TikTok, сообщает газета Wall Street Journal. | 15.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-15T14:10+0300

2024-05-15T14:10+0300

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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Американский миллиардер Фрэнк Маккорт хочет приобрести американский бизнес TikTok, сообщает газета Wall Street Journal. "Маккорт… заявил в среду, что основанная им инициатива Project Liberty создает консорциум для покупки платформы, принадлежащей китайской ByteDance", - пишет газета. Отмечается, что Project Liberty в рамках своей попытки приобрести TikTok будет сотрудничать с Guggenheim Securities, инвестиционным подразделением Guggenheim Partners, юридической фирмой Kirkland & Ellis и другими игроками. Ранее президент США Джо Байден подписал принятый обеими палатами конгресса законопроект, частью которого стала инициатива запрета соцсети TikTok в случае, если владеющая ей компания ByteDance не продаст свой американский бизнес в течение девяти месяцев. Власти США еще при администрации Дональда Трампа выражали озабоченность ростом популярности соцсети TikTok в США. Они объясняют свои опасения тем, что личные данные американских пользователей попадают в распоряжение властей КНР. Компания многократно решительно отвергала подобные обвинения, заявляя о защите данных пользователей и том факте, что все данные американских клиентов хранятся на серверах, расположенных на территории США.

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