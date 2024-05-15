https://1prime.ru/20240515/vooruzheniya-848206332.html

Путин заявил о важности эффективных и точных средств поражения

Путин заявил о важности эффективных и точных средств поражения - 15.05.2024, ПРАЙМ

Путин заявил о важности эффективных и точных средств поражения

Эффективность и точность средств поражения обеспечит России минимальные потери, у страны есть все, чтобы освоить новые вооружения. Об этом заявил президент... | 15.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-15T16:40+0300

2024-05-15T16:40+0300

2024-05-15T16:40+0300

вооружения

владимир путин

россия

вс рф

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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Эффективность и точность средств поражения обеспечит России минимальные потери, у страны есть все, чтобы освоить новые вооружения. Об этом заявил президент Владимир Путин.Глава государства в среду, 15 мая, провел совещание по вопросам развития оборонно-промышленного комплекса."Мы знаем, что чем эффективнее средства поражения, чем они более точные, чем они более мощные, тем меньше у нас потерь, а это ключевой вопрос при ведении вооруженной борьбы. Для нас - во всяком случае", - сказал он.Путин добавил, что у России есть все необходимое, чтобы быстро осваивать средства вооруженной борьбы. По его словам, Россия должна быть на шаг впереди. Для этого нужно удвоить, дажже утроить усилия, заключил президент.

https://1prime.ru/20240515/putin-848204082.html

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владимир путин, россия, вс рф