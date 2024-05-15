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Путин заявил о важности эффективных и точных средств поражения - 15.05.2024, ПРАЙМ
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Путин заявил о важности эффективных и точных средств поражения
Путин заявил о важности эффективных и точных средств поражения - 15.05.2024, ПРАЙМ
Путин заявил о важности эффективных и точных средств поражения
Эффективность и точность средств поражения обеспечит России минимальные потери, у страны есть все, чтобы освоить новые вооружения. Об этом заявил президент... | 15.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-15T16:40+0300
2024-05-15T16:40+0300
вооружения
владимир путин
россия
вс рф
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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Эффективность и точность средств поражения обеспечит России минимальные потери, у страны есть все, чтобы освоить новые вооружения. Об этом заявил президент Владимир Путин.Глава государства в среду, 15 мая, провел совещание по вопросам развития оборонно-промышленного комплекса."Мы знаем, что чем эффективнее средства поражения, чем они более точные, чем они более мощные, тем меньше у нас потерь, а это ключевой вопрос при ведении вооруженной борьбы. Для нас - во всяком случае", - сказал он.Путин добавил, что у России есть все необходимое, чтобы быстро осваивать средства вооруженной борьбы. По его словам, Россия должна быть на шаг впереди. Для этого нужно удвоить, дажже утроить усилия, заключил президент.
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владимир путин, россия, вс рф
Вооружения, Владимир Путин, РОССИЯ, ВС РФ
16:40 15.05.2024
 
Путин заявил о важности эффективных и точных средств поражения

Путин: чем эффективнее и точнее средства поражения, тем меньше у России потерь

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин принял участие в заседании Совета законодателей РФ
Президент Владимир Путин принял участие в заседании Совета законодателей РФ
© POOL
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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Эффективность и точность средств поражения обеспечит России минимальные потери, у страны есть все, чтобы освоить новые вооружения. Об этом заявил президент Владимир Путин.
Глава государства в среду, 15 мая, провел совещание по вопросам развития оборонно-промышленного комплекса.
"Мы знаем, что чем эффективнее средства поражения, чем они более точные, чем они более мощные, тем меньше у нас потерь, а это ключевой вопрос при ведении вооруженной борьбы. Для нас - во всяком случае", - сказал он.
Путин добавил, что у России есть все необходимое, чтобы быстро осваивать средства вооруженной борьбы. По его словам, Россия должна быть на шаг впереди. Для этого нужно удвоить, дажже утроить усилия, заключил президент.
Президент РФ В. Путин принял участие в заседании коллегии Минобороны РФ - ПРАЙМ, 1920, 15.05.2024
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16:08
 
ВооруженияВладимир ПутинРОССИЯВС РФ
 
 
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