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Путин заявил о важности эффективных и точных средств поражения
Путин заявил о важности эффективных и точных средств поражения - 15.05.2024, ПРАЙМ
Путин заявил о важности эффективных и точных средств поражения
Эффективность и точность средств поражения обеспечит России минимальные потери, у страны есть все, чтобы освоить новые вооружения. Об этом заявил президент... | 15.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-15T16:40+0300
2024-05-15T16:40+0300
2024-05-15T16:40+0300
вооружения
владимир путин
россия
вс рф
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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Эффективность и точность средств поражения обеспечит России минимальные потери, у страны есть все, чтобы освоить новые вооружения. Об этом заявил президент Владимир Путин.Глава государства в среду, 15 мая, провел совещание по вопросам развития оборонно-промышленного комплекса."Мы знаем, что чем эффективнее средства поражения, чем они более точные, чем они более мощные, тем меньше у нас потерь, а это ключевой вопрос при ведении вооруженной борьбы. Для нас - во всяком случае", - сказал он.Путин добавил, что у России есть все необходимое, чтобы быстро осваивать средства вооруженной борьбы. По его словам, Россия должна быть на шаг впереди. Для этого нужно удвоить, дажже утроить усилия, заключил президент.
https://1prime.ru/20240515/putin-848204082.html
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владимир путин, россия, вс рф
Вооружения, Владимир Путин, РОССИЯ, ВС РФ
Путин заявил о важности эффективных и точных средств поражения
Путин: чем эффективнее и точнее средства поражения, тем меньше у России потерь
МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Эффективность и точность средств поражения обеспечит России минимальные потери, у страны есть все, чтобы освоить новые вооружения. Об этом заявил президент Владимир Путин.
Глава государства в среду, 15 мая, провел совещание по вопросам развития оборонно-промышленного комплекса.
"Мы знаем, что чем эффективнее средства поражения, чем они более точные, чем они более мощные, тем меньше у нас потерь, а это ключевой вопрос при ведении вооруженной борьбы. Для нас - во всяком случае", - сказал он.
Путин добавил, что у России есть все необходимое, чтобы быстро осваивать средства вооруженной борьбы. По его словам, Россия должна быть на шаг впереди. Для этого нужно удвоить, дажже утроить усилия, заключил президент.
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