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Медведев провел встречу рабочей группы ВПК России
Медведев провел встречу рабочей группы ВПК России - 15.05.2024, ПРАЙМ
Медведев провел встречу рабочей группы ВПК России
Решения по укреплению российского ОПК должны быть содержательными, конкретными и не "забюрокраченными", заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. | 15.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-15T17:31+0300
2024-05-15T17:31+0300
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вооружения
дмитрий медведев
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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Решения по укреплению российского ОПК должны быть содержательными, конкретными и не "забюрокраченными", заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Медведев в среду сообщил в своем Telegram-канале, что провел заседание рабочей группы военно-промышленной комиссии по контролю за производством востребованных образцов вооружения, военной, специальной техники и средств поражения. "Президент поставил задачу четко скоординировать усилия всех ведомств, которые направлены на укрепление оборонного потенциала нашей страны. Эту работу ведет министерство обороны, министерство промышленности и торговли, военно-промышленная комиссия, в целом правительство РФ, не без участия Совета безопасности. Те решения, которые принимаются, должны быть содержательными, предельно конкретными, незабюрокраченными", — сказал Медведев на заседании. Он отметил, что поскольку ведомств много, нельзя допускать, чтобы решения дублировались или растворялись в бесконечных согласованиях. "Письма, которые идут в адрес главы государства, но которые в чем-то не согласованы между ведомствами, — именно об этом был разговор с президентом страны. Давайте обсудим текущую повестку дня так, чтобы наши коллеги, новые министры быстрее вошли в эти нюансы", — добавил Медведев. Президент РФ Владимир Путин ранее провел совещание по развитию ОПК.
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дмитрий медведев, россия
Вооружения, Дмитрий Медведев, РОССИЯ
Медведев провел встречу рабочей группы ВПК России
Медведев: решения по развитию ВПК должны быть содержательными и конкретными
МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Решения по укреплению российского ОПК должны быть содержательными, конкретными и не "забюрокраченными", заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Медведев в среду сообщил в своем Telegram-канале, что провел заседание рабочей группы военно-промышленной комиссии по контролю за производством востребованных образцов вооружения, военной, специальной техники и средств поражения.
"Президент поставил задачу четко скоординировать усилия всех ведомств, которые направлены на укрепление оборонного потенциала нашей страны. Эту работу ведет министерство обороны, министерство промышленности и торговли, военно-промышленная комиссия, в целом правительство РФ, не без участия Совета безопасности. Те решения, которые принимаются, должны быть содержательными, предельно конкретными, незабюрокраченными", — сказал Медведев на заседании.
Он отметил, что поскольку ведомств много, нельзя допускать, чтобы решения дублировались или растворялись в бесконечных согласованиях.
Путин провел совещание по развитию ОПК
"Письма, которые идут в адрес главы государства, но которые в чем-то не согласованы между ведомствами, — именно об этом был разговор с президентом страны. Давайте обсудим текущую повестку дня так, чтобы наши коллеги, новые министры быстрее вошли в эти нюансы", — добавил Медведев.
Президент РФ Владимир Путин ранее провел совещание по развитию ОПК.