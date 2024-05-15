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ЕБРР увеличил прогноз роста ВВП России в 2024 году - 15.05.2024, ПРАЙМ
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ЕБРР увеличил прогноз роста ВВП России в 2024 году
ЕБРР увеличил прогноз роста ВВП России в 2024 году - 15.05.2024, ПРАЙМ
ЕБРР увеличил прогноз роста ВВП России в 2024 году
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) улучшил прогноз роста экономики России в 2024 году до 2,5% по сравнению с прогнозом сентября в 1%, следует из... | 15.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-15T09:12+0300
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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) улучшил прогноз роста экономики России в 2024 году до 2,5% по сравнению с прогнозом сентября в 1%, следует из майского доклада. В 2025 году ЕБРР прогнозирует рост ВВП страны на 1,5%. В 2023 году, по оценке организации, рост составил 3,6%. Минэкономразвития РФ в апреле улучшило прогноз по росту ВВП на 2024 год до 2,8% с 2,3%. Позже повысил оценку и Банк России - до 2,5-3,5% с 1-2%.
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россия, ввп
РОССИЯ, ВВП
09:12 15.05.2024
 
ЕБРР увеличил прогноз роста ВВП России в 2024 году

ЕБРР увеличил прогноз роста ВВП России в 2024 году до 2,5%

© РИА Новости . Виталий Аньков | Перейти в медиабанкФлаги России
Флаги России - ПРАЙМ, 1920, 15.05.2024
© РИА Новости . Виталий Аньков
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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) улучшил прогноз роста экономики России в 2024 году до 2,5% по сравнению с прогнозом сентября в 1%, следует из майского доклада.
В 2025 году ЕБРР прогнозирует рост ВВП страны на 1,5%. В 2023 году, по оценке организации, рост составил 3,6%.
Минэкономразвития РФ в апреле улучшило прогноз по росту ВВП на 2024 год до 2,8% с 2,3%. Позже повысил оценку и Банк России - до 2,5-3,5% с 1-2%.
 
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