"Визит сатаны". Захарова отреагировала на концерт Блинкена в Киеве

МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Поездка госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев сравнима с визитом сатаны, заявила пресс-секретарь российского дипведомства Мария Захарова, упомянув "дьявольскую натуру" главы госдепа.В своем Telegram-канале политик опубликовала кадры "концерта" Блинкена в киевском баре, где он спел песню канадского музыканта Нила Янга Rockin' in the Free World. Официальный представитель МИД сделала акцент на строке, гласящую "многие говорят, что лучше бы умереть… я не чувствую себя сатаной, но для них я - именно он". По словам Захаровой, именно на ней Блинкен "поддакивал и одобрительно потрясывал головой"."Что это? Затрапезный визит сатаны в Киев для проверки ритмичности человеческих жертвоприношений американскому золотому тельцу... Не знаю, специально ли Блинкен подбирал репертуар или дьявольская натура взяла верх. Но то, что песенка на Украине спета и спета тем, кто не чувствует себя сатаной, но многими именно так воспринимается, - это теперь свершившийся факт", - сообщила она.По словам Захаровой, Нил Янг в своей песне иронизирует насчет лозунг Джорджа Буша-старшего. По ее словам, это очень хорошо перекливается с президентом Украины Владимиром Зеленским и его обещаниями принести на Украину мир, а на деле пока что все оборачивается лишь пролитием крови.Ранее 14 мая Энтони Блинкен в ходе рабочего визита в украинскую столицу в сопровождении министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы поел местной пиццы и спел с группой в баре песню Rockin' in the Free World.

