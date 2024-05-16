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Выхода нет. Европейские банки зарабатывают на застрявших в России деньгах

Выхода нет. Европейские банки зарабатывают на застрявших в России деньгах - 16.05.2024, ПРАЙМ

Выхода нет. Европейские банки зарабатывают на застрявших в России деньгах

Подразделения крупных европейских банков продолжают работать в России, невзирая на публичные обещания свернуть деятельность. Сделать это оказалось сложнее, чем... | 16.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-16T12:38+0300

2024-05-16T12:38+0300

2024-05-16T12:39+0300

экономика

банк

санкции против рф

экономика в период санкций

ецб

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МОСКВА, 16 мая – ПРАЙМ. Подразделения крупных европейских банков продолжают работать в России, невзирая на публичные обещания свернуть деятельность. Сделать это оказалось сложнее, чем просто обозначить намерения. При этом их доходы выросли почти втрое, благодаря высоким процентным ставкам и застрявшим в стране деньгам, пишет Bloomberg.За последние два года совокупное количество сотрудников пяти банков Европейского союза, ведущих операции в России, сократилось всего на 3%. Это заставляет ЕЦБ подталкивать отстающих, в том числе, из-за опасений штрафов и вторичных санкций со стороны США.Надзорный орган обратился ко всем банкам, имеющим существенный бизнес в России, с просьбой “ускорить свои усилия по снижению рисков, создав четкую дорожную карту сокращения и выхода”, - заявила министрам финансов еврозоны Клаудия Бух, главный надзорный представитель Центрального банка.Но сделать это не так легко, как кажется. На фоне западных санкций, российских правил и налога на выход банки не могут просто взять и вывести деньги из страны. Итальянский Intesa Sanpaolo SpA в сентябре получил разрешение от президента Владимира Путина на продажу своего российского подразделения группе, возглавляемой местными менеджерами подразделения, но сделка была приостановлена из-за бюрократических препон.Полностью прекратить деятельность в России пока удалось лишь Société Générale, который продал свою российскую дочку Росбанк местным менеджерам всего за несколько недель. Правда, для этого пришлось снизить стоимость бизнеса более чем на 3 миллиарда евро. Голландский банк ING Groep NV, работающий в России с 1993 года, заявляет, что с начала 2022 года сократил свой бизнес, связанный с Россией, на три четверти, примерно до 1,3 миллиарда евро.При этом оставшиеся в России банки далеко не внакладе. Так, сокративший представительство в стране Deutsche Bank в прошлом году заработал там больше, чем в 2021 году. Прибыль российской дочки Raiffeisen Bank за этот период выросла более чем втрое, а Intesa - примерно в двадцать раз.Это связано с тем, что процентные ставки в России значительно выше, чем в Европе. Получается, что зарабатывать на "замороженных" там деньгах намного выгоднее, чем возвращаться с учетом сопутствующих трудностей, делает вывод издание.

https://1prime.ru/20240426/raiffeisen-847728331.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

банк, санкции против рф, экономика в период санкций, ецб