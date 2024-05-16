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Россия и КНР договорились углублять двустороннюю торговлю
Россия и КНР договорились углублять двустороннюю торговлю - 16.05.2024, ПРАЙМ
Россия и КНР договорились углублять двустороннюю торговлю
Россия и Китай планируют в текущем году ускорить разработку и согласовать новую версию Плана инвестиционного сотрудничества. | 16.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-16T12:42+0300
2024-05-16T12:42+0300
2024-05-16T12:43+0300
россия
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сотрудничество
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МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Россия и Китай планируют в текущем году ускорить разработку и согласовать новую версию Плана инвестиционного сотрудничества.Отмечается, что текст взаимного заявления России и Китая об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в контексте 75-летия установления дипломатических отношений между двумя странами выложен на официальном портале Кремля. Кроме того, согласно материалу заявления, обе страны намерены отстаивать свои законные права и интересы, а также пресекать попытки извне ограничить их внешнеполитический и экономический потенциал.В тексте заявления отмечается, что государства также договорились, что будут углублять двустороннюю торговлю и оптимизировать ее структуру. Как говорится в заявлении, страны планируют содействовать реализации крупных проектов с гарантией защиты прав инвесторов.
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россия, китай, сотрудничество
РОССИЯ, КИТАЙ, сотрудничество
Россия и КНР договорились углублять двустороннюю торговлю
Россия и КНР договорились углублять и оптимизировать двустороннюю торговлю
МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Россия и Китай планируют в текущем году ускорить разработку и согласовать новую версию Плана инвестиционного сотрудничества.
Отмечается, что текст взаимного заявления России и Китая об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в контексте 75-летия установления дипломатических отношений между двумя странами выложен на официальном портале Кремля.
Кроме того, согласно материалу заявления, обе страны намерены отстаивать свои законные права и интересы, а также пресекать попытки извне ограничить их внешнеполитический и экономический потенциал.
В тексте заявления отмечается, что государства также договорились, что будут углублять двустороннюю торговлю и оптимизировать ее структуру. Как говорится в заявлении, страны планируют содействовать реализации крупных проектов с гарантией защиты прав инвесторов.