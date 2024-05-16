https://1prime.ru/20240516/investsotrudnichestvo-848236321.html

Россия и КНР договорились углублять двустороннюю торговлю

Россия и КНР договорились углублять двустороннюю торговлю - 16.05.2024, ПРАЙМ

Россия и КНР договорились углублять двустороннюю торговлю

Россия и Китай планируют в текущем году ускорить разработку и согласовать новую версию Плана инвестиционного сотрудничества. | 16.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-16T12:42+0300

2024-05-16T12:42+0300

2024-05-16T12:43+0300

россия

китай

сотрудничество

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/10/848221340_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_596d811f3a91f80dfe0f1d1f7b7c22c2.jpg

МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Россия и Китай планируют в текущем году ускорить разработку и согласовать новую версию Плана инвестиционного сотрудничества.Отмечается, что текст взаимного заявления России и Китая об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в контексте 75-летия установления дипломатических отношений между двумя странами выложен на официальном портале Кремля. Кроме того, согласно материалу заявления, обе страны намерены отстаивать свои законные права и интересы, а также пресекать попытки извне ограничить их внешнеполитический и экономический потенциал.В тексте заявления отмечается, что государства также договорились, что будут углублять двустороннюю торговлю и оптимизировать ее структуру. Как говорится в заявлении, страны планируют содействовать реализации крупных проектов с гарантией защиты прав инвесторов.

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, китай, сотрудничество