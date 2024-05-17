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В ЕС рассказали, когда будет принято решение по активам России

В ЕС рассказали, когда будет принято решение по активам России - 17.05.2024, ПРАЙМ

В ЕС рассказали, когда будет принято решение по активам России

Совет Евросоюза намерен принять решение по использованию доходов от заблокированных в Европе российских активов для предоставления финансовой помощи Украине 21... | 17.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-17T15:13+0300

2024-05-17T15:13+0300

2024-05-17T15:19+0300

россия

ес

замороженные российские активы

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БРЮССЕЛЬ, 17 мая – ПРАЙМ. Совет Евросоюза намерен принять решение по использованию доходов от заблокированных в Европе российских активов для предоставления финансовой помощи Украине 21 мая. Об этом РИА Новости рассказал знакомый с ситуацией европейский источник."Решение по российским активам будет принято на заседании Совета ЕС по общим делам (21 мая – ред.)", - сказал собеседник агентства. С февраля 2022 года в западных странах были заблокированы суверенные активы России в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины. В конце марта текущего года Еврокомиссия и глава евродипломатии Жозеп Боррель представили странам Европейского союза предложение по направлению доходов от заблокированных активов Банка России на помощь Киеву. Отмечается, что сумма средств достигает порядка трех миллиардов евро в год.Кроме того, отмечалось, что ЕС намерен потратить порядка 90 процентов доходов на вооружение для Украины.

https://1prime.ru/20240508/euroclear-847992169.html

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россия, ес, замороженные российские активы