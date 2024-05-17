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В ЕС рассказали, когда будет принято решение по активам России
В ЕС рассказали, когда будет принято решение по активам России - 17.05.2024, ПРАЙМ
В ЕС рассказали, когда будет принято решение по активам России
Совет Евросоюза намерен принять решение по использованию доходов от заблокированных в Европе российских активов для предоставления финансовой помощи Украине 21... | 17.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-17T15:13+0300
2024-05-17T15:13+0300
2024-05-17T15:19+0300
россия
ес
замороженные российские активы
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БРЮССЕЛЬ, 17 мая – ПРАЙМ. Совет Евросоюза намерен принять решение по использованию доходов от заблокированных в Европе российских активов для предоставления финансовой помощи Украине 21 мая. Об этом РИА Новости рассказал знакомый с ситуацией европейский источник."Решение по российским активам будет принято на заседании Совета ЕС по общим делам (21 мая – ред.)", - сказал собеседник агентства. С февраля 2022 года в западных странах были заблокированы суверенные активы России в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины. В конце марта текущего года Еврокомиссия и глава евродипломатии Жозеп Боррель представили странам Европейского союза предложение по направлению доходов от заблокированных активов Банка России на помощь Киеву. Отмечается, что сумма средств достигает порядка трех миллиардов евро в год.Кроме того, отмечалось, что ЕС намерен потратить порядка 90 процентов доходов на вооружение для Украины.
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россия, ес, замороженные российские активы
РОССИЯ, ЕС, замороженные российские активы
В ЕС рассказали, когда будет принято решение по активам России
Источник в ЕС: решение по активам РФ на военную помощь Киеву будет принято 21 мая
БРЮССЕЛЬ, 17 мая – ПРАЙМ. Совет Евросоюза намерен принять решение по использованию доходов от заблокированных в Европе российских активов для предоставления финансовой помощи Украине 21 мая. Об этом РИА Новости рассказал знакомый с ситуацией европейский источник.
"Решение по российским активам будет принято на заседании Совета ЕС по общим делам (21 мая – ред.)", - сказал собеседник агентства.
С февраля 2022 года в западных странах были заблокированы суверенные активы России в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.
В конце марта текущего года Еврокомиссия и глава евродипломатии Жозеп Боррель представили странам Европейского союза предложение по направлению доходов от заблокированных активов Банка России на помощь Киеву. Отмечается, что сумма средств достигает порядка трех миллиардов евро в год.
Кроме того, отмечалось, что ЕС намерен потратить порядка 90 процентов доходов на вооружение для Украины.
Названа сумма, которую принесли замороженные активы России в Euroclear