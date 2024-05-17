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Рубль падает утром пятницы. Но он отыграется - 17.05.2024, ПРАЙМ
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Рубль падает утром пятницы. Но он отыграется
Рубль падает утром пятницы. Но он отыграется - 17.05.2024, ПРАЙМ
Рубль падает утром пятницы. Но он отыграется
Настроения на мировых рынках на утро пятницы можно охарактеризовать как противоречивые. В Азии ведущие площадки демонстрируют разнонаправленную динамику... | 17.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-17T09:35+0300
2024-05-17T09:35+0300
мнения аналитиков
курсы валют
рынки
акции
индекс мосбиржи
?1715927748
МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Настроения на мировых рынках на утро пятницы можно охарактеризовать как противоречивые. В Азии ведущие площадки демонстрируют разнонаправленную динамику. Фьючерсы на основные американские индексы, после умеренного снижения днем ранее, сегодня утром консолидируются у уровней закрытия четверга. Позитивным моментом выступает ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent прибавляет 0,6%, торгуясь в районе 83,8 доллара за баррель. Из макроэкономических событий, способных сегодня оказать влияние на динамику мировых рынков, выделим публикацию данных по инфляции в Еврозоне и индекса опережающих индикаторов в США. Из внутренних данных также отметим статистику по инфляции, которая может повлиять на ожидания инвесторов относительно дальнейших действий российского регулятора в рамках денежно-кредитной политики.По итогам четверга индекс Мосбиржи поднялся на 0,5%, закончив сессию в районе 3 486 пунктов. При этом в ходе сессии российский рынок смог обновить локальные максимумы, в моменте поднимаясь до 3 490,77 пунктов. Сегодня на старте торгов ожидаем сохранения позитивных тенденций в наших акциях, чему способствует улучшение ситуации в ценах на нефть. В результате, индекс Мосбиржи может протестировать сопротивление на отметке 3 500 пунктов, которая, на наш взгляд, может выступать целью волны роста от мартовских минимумов. В случае пробоя данного уровня и закрепления над ним, будет создан плацдарм для дальнейшего роста. Однако в текущий момент мы видим риски перехода российского рынка к коррекционному снижению.На валютной секции Московской биржи сегодня утром рубль умеренно ослабевает по отношению к основным мировым валютам. Так, к 9.20 мск доллар, евро и юань прибавляют порядка 0,1%, поднявшись до 91,1, 99 и 12,6 рубля соответственно. В ходе сессии ожидаем попыток национальной валюты отыграть утренние потери и перейти к укреплению. Этому способствуют улучшение ситуации в ценах на нефть и ожидание старта подготовки экспортеров к пику налоговых выплат, что сдержит продажи в рубле. В сложившихся обстоятельствах пара доллар/рубль в ходе сессии может вновь уйти ниже 91 рубля. Отметим, что диапазон 90 – 95 рублей, на наш взгляд, продолжит оставаться актуальным для американской валюты на горизонте ближайших недель.
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Богдан Зварич
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, курсы валют, рынки, акции, индекс мосбиржи
Мнения аналитиков, Курсы валют, Рынки, Акции, индекс Мосбиржи
09:35 17.05.2024
 

Рубль падает утром пятницы. Но он отыграется

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Богдан Зварич
Богдан Зварич
главный аналитик финансового супермаркета Банки.ру
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МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Настроения на мировых рынках на утро пятницы можно охарактеризовать как противоречивые. В Азии ведущие площадки демонстрируют разнонаправленную динамику. Фьючерсы на основные американские индексы, после умеренного снижения днем ранее, сегодня утром консолидируются у уровней закрытия четверга. Позитивным моментом выступает ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent прибавляет 0,6%, торгуясь в районе 83,8 доллара за баррель. Из макроэкономических событий, способных сегодня оказать влияние на динамику мировых рынков, выделим публикацию данных по инфляции в Еврозоне и индекса опережающих индикаторов в США. Из внутренних данных также отметим статистику по инфляции, которая может повлиять на ожидания инвесторов относительно дальнейших действий российского регулятора в рамках денежно-кредитной политики.
По итогам четверга индекс Мосбиржи поднялся на 0,5%, закончив сессию в районе 3 486 пунктов. При этом в ходе сессии российский рынок смог обновить локальные максимумы, в моменте поднимаясь до 3 490,77 пунктов. Сегодня на старте торгов ожидаем сохранения позитивных тенденций в наших акциях, чему способствует улучшение ситуации в ценах на нефть. В результате, индекс Мосбиржи может протестировать сопротивление на отметке 3 500 пунктов, которая, на наш взгляд, может выступать целью волны роста от мартовских минимумов. В случае пробоя данного уровня и закрепления над ним, будет создан плацдарм для дальнейшего роста. Однако в текущий момент мы видим риски перехода российского рынка к коррекционному снижению.
На валютной секции Московской биржи сегодня утром рубль умеренно ослабевает по отношению к основным мировым валютам. Так, к 9.20 мск доллар, евро и юань прибавляют порядка 0,1%, поднявшись до 91,1, 99 и 12,6 рубля соответственно. В ходе сессии ожидаем попыток национальной валюты отыграть утренние потери и перейти к укреплению. Этому способствуют улучшение ситуации в ценах на нефть и ожидание старта подготовки экспортеров к пику налоговых выплат, что сдержит продажи в рубле. В сложившихся обстоятельствах пара доллар/рубль в ходе сессии может вновь уйти ниже 91 рубля. Отметим, что диапазон 90 – 95 рублей, на наш взгляд, продолжит оставаться актуальным для американской валюты на горизонте ближайших недель.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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