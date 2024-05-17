https://1prime.ru/20240517/belousov-848279769.html
Путин назвал навыки, которые применят Белоусов и Шойгу на новых должностях
Путин назвал навыки, которые применят Белоусов и Шойгу на новых должностях - 17.05.2024, ПРАЙМ
Путин назвал навыки, которые применят Белоусов и Шойгу на новых должностях
Новый министр обороны Андрей Белоусов способен координировать деятельность Минобороны со всеми ведомствами страны, выразил уверенность президент России Владимир | 17.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-17T13:46+0300
2024-05-17T13:46+0300
2024-05-17T13:46+0300
владимир путин
сергей шойгу
андрей белоусов
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ХАРБИН, 17 мая - ПРАЙМ. Новый министр обороны Андрей Белоусов способен координировать деятельность Минобороны со всеми ведомствами страны, выразил уверенность президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции в китайском Харбине. Глава государства также выразил надежду, что Белоусов с позиций министра обороны применит и свой опыт работы в экономике. "Вы знаете, это не формальное дело", - отметил Путин. В свою очередь, Сергей Шойгу, назначенный секретарем Совбеза, сделал первые шаги в сторону инноваций, часто бывал на предприятиях, знает потребности российских Вооруженных сил, добавил Путин.Андрей Белоусов ранее занимал посты министра экономического развития и помощника президента по экономическим вопросам. До госслужбы он долгое время занимался научной работой. В конце девяностых консультировал премьеров Евгения Примакова и Сергея Степашина. Путин рекомендовал гражданского человека на должность главы Минобороны, поскольку ведомство должно быть открыто для инноваций и передовых идей, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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владимир путин, сергей шойгу, андрей белоусов
Владимир Путин, Сергей Шойгу, Андрей Белоусов
Путин назвал навыки, которые применят Белоусов и Шойгу на новых должностях
Путин: Белоусов может координировать деятельность Минобороны с ведомствами
ХАРБИН, 17 мая - ПРАЙМ. Новый министр обороны Андрей Белоусов способен координировать деятельность Минобороны со всеми ведомствами страны, выразил уверенность президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции в китайском Харбине.
Глава государства также выразил надежду, что Белоусов с позиций министра обороны применит и свой опыт работы в экономике. "Вы знаете, это не формальное дело", - отметил Путин.
В свою очередь, Сергей Шойгу, назначенный секретарем Совбеза, сделал первые шаги в сторону инноваций, часто бывал на предприятиях, знает потребности российских Вооруженных сил, добавил Путин.
Андрей Белоусов ранее занимал посты министра экономического развития и помощника президента по экономическим вопросам. До госслужбы он долгое время занимался научной работой. В конце девяностых консультировал премьеров Евгения Примакова и Сергея Степашина. Путин рекомендовал гражданского человека на должность главы Минобороны, поскольку ведомство должно быть открыто для инноваций и передовых идей, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
В "Ростехе" назвали причину назначения Белоусова на пост главы Минобороны