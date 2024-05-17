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Годовая инфляция в еврозоне составила 2,4 процента

Годовая инфляция в еврозоне составила 2,4 процента - 17.05.2024, ПРАЙМ

Годовая инфляция в еврозоне составила 2,4 процента

Годовая инфляция в еврозоне, по окончательной оценке, по итогам апреля осталась на уровне как и месяцем ранее - 2,4%, следует из данных Евростата. | 17.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-17T12:10+0300

2024-05-17T12:10+0300

2024-05-17T12:24+0300

экономика

инфляция

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МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Годовая инфляция в еврозоне, по окончательной оценке, по итогам апреля осталась на уровне как и месяцем ранее - 2,4%, следует из данных Евростата.Показатель совпал с первоначальной оценкой.В месячном выражении потребительские цены в еврозоне, согласно окончательной оценке, выросли на 0,6%, что также совпало с предварительными данными.По итогам апреля прошлого года в еврозоне была зафиксирована годовая инфляция в 7%.Базовая годовая инфляция в отчетном периоде замедлилась до 2,7% с 2,9% месяцем ранее, что совпадает с предварительной оценкой.Самая высокая годовая инфляция была зафиксирована в Румынии (6,2%), Бельгии (4,9%) и Хорватии (4,7%), самая низкая - в Литве (0,4%), Дании (0,5%) и Финляндии (0,6%).

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инфляция