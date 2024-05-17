Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Годовая инфляция в еврозоне составила 2,4 процента - 17.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240517/inflyatsiya-848271783.html
Годовая инфляция в еврозоне составила 2,4 процента
Годовая инфляция в еврозоне составила 2,4 процента - 17.05.2024, ПРАЙМ
Годовая инфляция в еврозоне составила 2,4 процента
Годовая инфляция в еврозоне, по окончательной оценке, по итогам апреля осталась на уровне как и месяцем ранее - 2,4%, следует из данных Евростата. | 17.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-17T12:10+0300
2024-05-17T12:24+0300
экономика
инфляция
https://cdnn.1prime.ru/img/76264/39/762643917_0:219:4288:2631_1920x0_80_0_0_3903a7250087efc01c614222209b2eb8.jpg
МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Годовая инфляция в еврозоне, по окончательной оценке, по итогам апреля осталась на уровне как и месяцем ранее - 2,4%, следует из данных Евростата.Показатель совпал с первоначальной оценкой.В месячном выражении потребительские цены в еврозоне, согласно окончательной оценке, выросли на 0,6%, что также совпало с предварительными данными.По итогам апреля прошлого года в еврозоне была зафиксирована годовая инфляция в 7%.Базовая годовая инфляция в отчетном периоде замедлилась до 2,7% с 2,9% месяцем ранее, что совпадает с предварительной оценкой.Самая высокая годовая инфляция была зафиксирована в Румынии (6,2%), Бельгии (4,9%) и Хорватии (4,7%), самая низкая - в Литве (0,4%), Дании (0,5%) и Финляндии (0,6%).
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76264/39/762643917_246:0:4043:2848_1920x0_80_0_0_250c1041305031bcd8001fe3a1a45ac8.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
инфляция
Экономика, инфляция
12:10 17.05.2024 (обновлено: 12:24 17.05.2024)
 
Годовая инфляция в еврозоне составила 2,4 процента

Евростат сохранил оценку годовой инфляция в еврозоне по итогам апреля в 2,4 процента

© fotolia.com / nitoФлаг и деньги Евросоюза
Флаг и деньги Евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 17.05.2024
© fotolia.com / nito
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Годовая инфляция в еврозоне, по окончательной оценке, по итогам апреля осталась на уровне как и месяцем ранее - 2,4%, следует из данных Евростата.
Показатель совпал с первоначальной оценкой.
В месячном выражении потребительские цены в еврозоне, согласно окончательной оценке, выросли на 0,6%, что также совпало с предварительными данными.
По итогам апреля прошлого года в еврозоне была зафиксирована годовая инфляция в 7%.
Базовая годовая инфляция в отчетном периоде замедлилась до 2,7% с 2,9% месяцем ранее, что совпадает с предварительной оценкой.
Самая высокая годовая инфляция была зафиксирована в Румынии (6,2%), Бельгии (4,9%) и Хорватии (4,7%), самая низкая - в Литве (0,4%), Дании (0,5%) и Финляндии (0,6%).
 
Экономикаинфляция
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала