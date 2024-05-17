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МИД Китая оценил рост торговли России и КНР при слабой мировой экономике - 17.05.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240517/kitaya-848274796.html
МИД Китая оценил рост торговли России и КНР при слабой мировой экономике
МИД Китая оценил рост торговли России и КНР при слабой мировой экономике - 17.05.2024, ПРАЙМ
МИД Китая оценил рост торговли России и КНР при слабой мировой экономике
Товарооборот между Россией и Китаем непрерывно растет, это особенно ценно и редко на фоне слабого восстановления мировой экономики и протекционизма, заявил в... | 17.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-17T12:50+0300
2024-05-17T12:50+0300
экономика
россия
китай
мировая торговля
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ПЕКИН, 17 мая – ПРАЙМ. Товарооборот между Россией и Китаем непрерывно растет, это особенно ценно и редко на фоне слабого восстановления мировой экономики и протекционизма, заявил в пятницу директор департамента Европы и Центральной Азии МИД КНР Лю Бинь. Дипломат напомнил, что в 2023 году товарооборот Китая и России превысил рекордную отметку в 240 миллиардов долларов, что почти в три раза больше, чем 10 лет назад, когда в 2013 году соответствующий показатель составил 89 миллиардов долларов. По его словам, это лишь миниатюра "непрерывного расширения взаимовыгодного сотрудничества между Китаем и Россией, что еще более ценно и редко в настоящий момент, когда мировая экономика восстанавливается слабо и появляются остатки политики односторонних действий и протекционизма".
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россия, китай, мировая торговля
Экономика, РОССИЯ, КИТАЙ, мировая торговля
12:50 17.05.2024
 
МИД Китая оценил рост торговли России и КНР при слабой мировой экономике

МИД КНР: торговля страны с РФ растет на фоне слабого роста мировой экономики

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкРФ КИТАЙ
РФ КИТАЙ - ПРАЙМ, 1920, 17.05.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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ПЕКИН, 17 мая – ПРАЙМ. Товарооборот между Россией и Китаем непрерывно растет, это особенно ценно и редко на фоне слабого восстановления мировой экономики и протекционизма, заявил в пятницу директор департамента Европы и Центральной Азии МИД КНР Лю Бинь.
Дипломат напомнил, что в 2023 году товарооборот Китая и России превысил рекордную отметку в 240 миллиардов долларов, что почти в три раза больше, чем 10 лет назад, когда в 2013 году соответствующий показатель составил 89 миллиардов долларов.
По его словам, это лишь миниатюра "непрерывного расширения взаимовыгодного сотрудничества между Китаем и Россией, что еще более ценно и редко в настоящий момент, когда мировая экономика восстанавливается слабо и появляются остатки политики односторонних действий и протекционизма".
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