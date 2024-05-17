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Безграничны, как космос. Путин оценил перспективы партнерства России и КНР - 17.05.2024, ПРАЙМ
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Безграничны, как космос. Путин оценил перспективы партнерства России и КНР
Безграничны, как космос. Путин оценил перспективы партнерства России и КНР - 17.05.2024, ПРАЙМ
Безграничны, как космос. Путин оценил перспективы партнерства России и КНР
Перспективы сотрудничества России и Китая в сфере космоса безграничны, как и сам космос, заявил президент страны Владимир Путин. | 17.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-17T12:11+0300
2024-05-17T12:20+0300
россия
китай
космос
новости
владимир путин
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ПЕКИН, 17 мая - ПРАЙМ. Перспективы сотрудничества России и Китая в сфере космоса безграничны, как и сам космос, заявил президент страны Владимир Путин."Что касается космоса: здесь так же, как сам космос, возможности безграничные для сотрудничества", — отметил российский лидер.По словам Путина, Россия занимает лидирующую позицию в освоении космического пространства, но Китаю также удалось достичь выдающегося прогресса. По этой причине возрастает потребность в квалифицированных кадрах, которые могли бы работать в одной команде с китайскими партнерами.В марте 2021 года Россия и Китай подписали межправительственный меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в создании Международной лунной исследовательской станции. Затем, в июне 2021 года, была представлена дорожная карта по строительству совместной лунной базы.В рамках совместной лунной программы страны планируют запустить аппараты "Луна-26" и "Луна-27".
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россия, китай, космос, новости, владимир путин
РОССИЯ, КИТАЙ, космос, Новости, Владимир Путин
12:11 17.05.2024 (обновлено: 12:20 17.05.2024)
 
Безграничны, как космос. Путин оценил перспективы партнерства России и КНР

Путин: возможности для сотрудничества РФ и Китая в сфере космоса безграничны, как и космос

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин прибыл в Китай с официальным визитом
Президент Владимир Путин прибыл в Китай с официальным визитом - ПРАЙМ, 1920, 17.05.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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ПЕКИН, 17 мая - ПРАЙМ. Перспективы сотрудничества России и Китая в сфере космоса безграничны, как и сам космос, заявил президент страны Владимир Путин.
"Что касается космоса: здесь так же, как сам космос, возможности безграничные для сотрудничества", — отметил российский лидер.
По словам Путина, Россия занимает лидирующую позицию в освоении космического пространства, но Китаю также удалось достичь выдающегося прогресса. По этой причине возрастает потребность в квалифицированных кадрах, которые могли бы работать в одной команде с китайскими партнерами.
В марте 2021 года Россия и Китай подписали межправительственный меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в создании Международной лунной исследовательской станции. Затем, в июне 2021 года, была представлена дорожная карта по строительству совместной лунной базы.
В рамках совместной лунной программы страны планируют запустить аппараты "Луна-26" и "Луна-27".
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