https://1prime.ru/20240517/kosmos-848271958.html

Безграничны, как космос. Путин оценил перспективы партнерства России и КНР

Безграничны, как космос. Путин оценил перспективы партнерства России и КНР - 17.05.2024, ПРАЙМ

Безграничны, как космос. Путин оценил перспективы партнерства России и КНР

Перспективы сотрудничества России и Китая в сфере космоса безграничны, как и сам космос, заявил президент страны Владимир Путин. | 17.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-17T12:11+0300

2024-05-17T12:11+0300

2024-05-17T12:20+0300

россия

китай

космос

новости

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/10/848228593_0:0:3075:1730_1920x0_80_0_0_acea5c96c2116025b4eb2dff4b821f4b.jpg

ПЕКИН, 17 мая - ПРАЙМ. Перспективы сотрудничества России и Китая в сфере космоса безграничны, как и сам космос, заявил президент страны Владимир Путин."Что касается космоса: здесь так же, как сам космос, возможности безграничные для сотрудничества", — отметил российский лидер.По словам Путина, Россия занимает лидирующую позицию в освоении космического пространства, но Китаю также удалось достичь выдающегося прогресса. По этой причине возрастает потребность в квалифицированных кадрах, которые могли бы работать в одной команде с китайскими партнерами.В марте 2021 года Россия и Китай подписали межправительственный меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в создании Международной лунной исследовательской станции. Затем, в июне 2021 года, была представлена дорожная карта по строительству совместной лунной базы.В рамках совместной лунной программы страны планируют запустить аппараты "Луна-26" и "Луна-27".

https://1prime.ru/20240516/kosmos-848226047.html

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, китай, космос, новости, владимир путин