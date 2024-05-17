https://1prime.ru/20240517/kosmos-848271958.html
Безграничны, как космос. Путин оценил перспективы партнерства России и КНР
Безграничны, как космос. Путин оценил перспективы партнерства России и КНР - 17.05.2024, ПРАЙМ
Безграничны, как космос. Путин оценил перспективы партнерства России и КНР
Перспективы сотрудничества России и Китая в сфере космоса безграничны, как и сам космос, заявил президент страны Владимир Путин. | 17.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-17T12:11+0300
2024-05-17T12:11+0300
2024-05-17T12:20+0300
россия
китай
космос
новости
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/10/848228593_0:0:3075:1730_1920x0_80_0_0_acea5c96c2116025b4eb2dff4b821f4b.jpg
ПЕКИН, 17 мая - ПРАЙМ. Перспективы сотрудничества России и Китая в сфере космоса безграничны, как и сам космос, заявил президент страны Владимир Путин."Что касается космоса: здесь так же, как сам космос, возможности безграничные для сотрудничества", — отметил российский лидер.По словам Путина, Россия занимает лидирующую позицию в освоении космического пространства, но Китаю также удалось достичь выдающегося прогресса. По этой причине возрастает потребность в квалифицированных кадрах, которые могли бы работать в одной команде с китайскими партнерами.В марте 2021 года Россия и Китай подписали межправительственный меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в создании Международной лунной исследовательской станции. Затем, в июне 2021 года, была представлена дорожная карта по строительству совместной лунной базы.В рамках совместной лунной программы страны планируют запустить аппараты "Луна-26" и "Луна-27".
https://1prime.ru/20240516/kosmos-848226047.html
китай
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/10/848228593_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_e9240c7771810ba5d1fd1c75f2daca72.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, космос, новости, владимир путин
РОССИЯ, КИТАЙ, космос, Новости, Владимир Путин
Безграничны, как космос. Путин оценил перспективы партнерства России и КНР
Путин: возможности для сотрудничества РФ и Китая в сфере космоса безграничны, как и космос
ПЕКИН, 17 мая - ПРАЙМ. Перспективы сотрудничества России и Китая в сфере космоса безграничны, как и сам космос, заявил президент страны Владимир Путин.
"Что касается космоса: здесь так же, как сам космос, возможности безграничные для сотрудничества", — отметил российский лидер.
По словам Путина, Россия занимает лидирующую позицию в освоении космического пространства, но Китаю также удалось достичь выдающегося прогресса. По этой причине возрастает потребность в квалифицированных кадрах, которые могли бы работать в одной команде с китайскими партнерами.
В марте 2021 года Россия и Китай подписали межправительственный меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в создании Международной лунной исследовательской станции. Затем, в июне 2021 года, была представлена дорожная карта по строительству совместной лунной базы.
В рамках совместной лунной программы страны планируют запустить аппараты "Луна-26" и "Луна-27".
Китай обошел США по уровню сотрудничества в космосе, заявил Борисов