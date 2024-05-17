https://1prime.ru/20240517/lokalizatsiya-848260323.html

Путин заявил о поддержке настроя Китая на локализацию производств

Путин заявил о поддержке настроя Китая на локализацию производств - 17.05.2024, ПРАЙМ

Путин заявил о поддержке настроя Китая на локализацию производств

Москваподдерживает настрой КНР, направленный на локализацию производств на российской территории, заявил президент Владимир Путин на открытии восьмого... | 17.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-17T08:57+0300

2024-05-17T08:57+0300

2024-05-17T09:39+0300

экономика

россия

китай

владимир путин

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ХАРБИН, 17 мая - ПРАЙМ. Москваподдерживает настрой КНР, направленный на локализацию производств на российской территории, заявил президент Владимир Путин на открытии восьмого российско-китайского ЭКСПО.Путин отметил, что в области промышленной кооперации реализуются масштабные совместные проекты. На российский рынок активно выходят автоконцерны КНР, продвигаются программы создания широкофюзеляжного дальнемагистрального самолёта, тяжёлого гражданского вертолета."Подчеркну, Россия не только приветствует настрой китайского бизнеса на локализацию производства на нашей территории - готова предоставлять инвесторам из КНР экономические льготы, помощь и поддержку, а также доступ к уникальной российской технологической базе, нашим высококвалифицированным кадрам", - подчеркнул российский президент. Как отметил Путин, в условиях, когда мир стоит на пороге следующей технологической революции, обеим странам нужно последовательно развивать кооперацию в сфере высоких технологий и инноваций, объединять научные и исследовательские потенциалы. Таким образом, страны займут лидирующие позиции на мировом рынке, заключил он.

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китай

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россия, китай, владимир путин