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Для новых транспортных коридоров закрепят принцип "вези или плати"

Для новых транспортных коридоров закрепят принцип "вези или плати" - 17.05.2024, ПРАЙМ

Для новых транспортных коридоров закрепят принцип "вези или плати"

Принцип "вези или плати" (ship-or-pay) будет закреплен в российском законодательстве для новых транспортных коридоров и маршрутов, что позволит обеспечить... | 17.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-17T12:30+0300

2024-05-17T12:30+0300

2024-05-17T12:30+0300

минтранс рф

коридор

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КАЗАНЬ, 17 мая - ПРАЙМ. Принцип "вези или плати" (ship-or-pay) будет закреплен в российском законодательстве для новых транспортных коридоров и маршрутов, что позволит обеспечить стабильность работу грузоотправителям и грузополучателям, сообщил статс-секретарь - замглавы Минтранса РФ Дмитрий Зверев на форуме "Россия - исламский мир: KazanForum 2024"."Следующий этап, наверное, с одной стороны, регуляторного взаимодействия, с другой стороны, и создание будущих механизмов - это, безусловно, закрепление в российском законодательстве тех механизмов, которые мы закрепляем в межправительственных соглашениях. Это долгосрочные обязательства, в первую очередь - "вези или плати". Сейчас это закреплено в межправительственном соглашении, мы закрепляем это в российским законодательстве, и это является обязательной нормой для новых маршрутов, новых коридоров", - сказал Зверев на сессии "Развитие международных мультимодальных транспортных коридоров, проходящих через страны Азии и Ближнего Востока".Закрепление принципа, по словам Зверева, необходимо будет для демонстрации маршрута инвесторам, а также позволит обеспечить стабильную работу грузоотправителей и грузополучателей с гарантиями со стороны государства в виде федеральных законов.Принцип "вези или плати" предполагает, что перевозчик и клиент заранее договариваются о том, сколько грузов необходимо перевезти. Перевозчик обязан перевезти эти объемы, а клиент, даже в случае если он не предоставит груз, должен оплатить перевозку.В мае 2023 года правительство РФ отозвало из Госдумы проект, которым планировалось закрепить принцип "вези или плати" для доставки грузов железнодорожным транспортом.Международный экономический форум России и стран Организации исламского сотрудничества "Россия – исламский мир: KazanForum" проходит в Казани 14-19 мая.

https://1prime.ru/20240516/mintrans-848242428.html

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минтранс рф, коридор