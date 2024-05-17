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Мировые резервы в долларах продолжат уменьшаться, заявил Путин - 17.05.2024, ПРАЙМ
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Мировые резервы в долларах продолжат уменьшаться, заявил Путин
Мировые резервы в долларах продолжат уменьшаться, заявил Путин - 17.05.2024, ПРАЙМ
Мировые резервы в долларах продолжат уменьшаться, заявил Путин
Процесс уменьшения мировых долларовых резервов неизбежен, заявил российский президент Владимир Путин в ходе пресс-конференции. | 17.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-17T13:57+0300
2024-05-17T14:01+0300
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ХАРБИН, 17 мая - ПРАЙМ. Процесс уменьшения мировых долларовых резервов неизбежен, заявил российский президент Владимир Путин в ходе пресс-конференции.Так, глава государства отметил, что представители американской политической элиты совершают ошибку, тем самым подрываядоверие к доллару и нанося себе колоссальный ущерб."Им никак не остановиться. Есть минусы для нас в том, что мы вынуждены искать другие возможности, но есть и плюсы, потому что вот эта ситуация, при которой одна страна диктует всему оставшемуся миру свою волю, в том числе и в политической сфере, используя финансово-экономический инструмент, она неприемлема. И все страны мира, уверяю вас, надо посмотреть только объемы резервов, как они уменьшаются в долларах, вот весь мир реагирует на это, я думаю, этот процесс неизбежен", - сказал Путин.Ранее посол Ирана в России Казем Джалали заявлял, что мир движется к дедолларизации. Он отметил, что государства в международных расчетах используют национальные валюты, а международные организации, например БРИКС, стремятся создать свои собственные. Посол также подчеркивал, что доля расчетов в нацвалютах в торговле России и Ирана достигла 60 процентов.
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россия, китай, доллар
РОССИЯ, КИТАЙ, доллар
13:57 17.05.2024 (обновлено: 14:01 17.05.2024)
 
Мировые резервы в долларах продолжат уменьшаться, заявил Путин

Путин: мировые резервы в долларах неизбежно продолжат уменьшаться

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкДоллары США
Доллары США - ПРАЙМ, 1920, 17.05.2024
© РИА Новости . Нина Зотина
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ХАРБИН, 17 мая - ПРАЙМ. Процесс уменьшения мировых долларовых резервов неизбежен, заявил российский президент Владимир Путин в ходе пресс-конференции.
Так, глава государства отметил, что представители американской политической элиты совершают ошибку, тем самым подрываядоверие к доллару и нанося себе колоссальный ущерб.
"Им никак не остановиться. Есть минусы для нас в том, что мы вынуждены искать другие возможности, но есть и плюсы, потому что вот эта ситуация, при которой одна страна диктует всему оставшемуся миру свою волю, в том числе и в политической сфере, используя финансово-экономический инструмент, она неприемлема. И все страны мира, уверяю вас, надо посмотреть только объемы резервов, как они уменьшаются в долларах, вот весь мир реагирует на это, я думаю, этот процесс неизбежен", - сказал Путин.
Ранее посол Ирана в России Казем Джалали заявлял, что мир движется к дедолларизации. Он отметил, что государства в международных расчетах используют национальные валюты, а международные организации, например БРИКС, стремятся создать свои собственные. Посол также подчеркивал, что доля расчетов в нацвалютах в торговле России и Ирана достигла 60 процентов.
 
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