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Суд арестовал зампреда правительства Алтайского края за мошенничество

Суд арестовал зампреда правительства Алтайского края за мошенничество - 17.05.2024, ПРАЙМ

Суд арестовал зампреда правительства Алтайского края за мошенничество

Лефортовский суд Москвы вынес решение об аресте зампреда Алтайского края Ивана Кибардина по делу о мошенничестве. Об этом агентству РИА Новости сообщили в... | 17.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-17T16:29+0300

2024-05-17T16:29+0300

2024-05-17T16:29+0300

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МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Лефортовский суд Москвы вынес решение об аресте зампреда Алтайского края Ивана Кибардина по делу о мошенничестве. Об этом агентству РИА Новости сообщили в пресс-службе суда."Постановлением Лефортовского районного суда города Москвы Кибардину Ивану Владимировичу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 29 суток, то есть до 15 июля", — сообщили в суде.Согласно данным, Кибардин обвиняется в приготовлении и покушении на мошенничество в особо крупном размере. Подробност уголовного дела судом не разглашаются.Согласно данным из открытых источников, Кибардин начинал свою карьеру в Красноярском крае, работая консультантом отдела приоритетных национальных и региональных проектов Совета администрации. Позже он занмал посты начальника экспертно-аналитического управления в правительстве края, заместителя руководителя аппарата правительства и наконец возглавил его.В октябре 2018 года он был назначен заместителем председателя правительства Алтайского края. Недавно он был вновь назначен на эту должность Виктором Томенко, который победил на губернаторских выборах в сентябре 2023 года.

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россия, мошенничество, новости