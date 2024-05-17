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Кобяков оценил тематику молодежного дня ПМЭФ

Кобяков оценил тематику молодежного дня ПМЭФ - 17.05.2024, ПРАЙМ

Кобяков оценил тематику молодежного дня ПМЭФ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая – РИА Новости. Тематика и деловая программа Международного молодежного экономического форума, который пройдет в молодежный день... | 17.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-17T11:31+0300

2024-05-17T11:31+0300

2024-05-17T11:31+0300

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая – РИА Новости. Тематика и деловая программа Международного молодежного экономического форума, который пройдет в молодежный день Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 8 июня, отражает приоритеты развития России, сообщил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков. "Тематическое название Международного молодежного экономического форума в 2024 году - "День будущего". Оно отражает приоритеты развития России на ближайшие годы – формирование будущего страны и общества, которое тесно связано с поддержкой деятельности молодых ученых, специалистов, предпринимателей", – сказал Кобяков, слова которого приводятся в сообщении фонда "Росконгресс". По его оценке, важным шагом на пути реализации этой концепции национального развития стал указ президента РФ Владимира Путина "Об утверждении Основ государственной политики Российской Федерации в области исторического просвещения". "И история, и наставничество апеллируют к опыту, его осмыслению и таким образом создают возможности для создания будущего, в котором предстоит действовать молодым людям России", – отметил Кобяков. Повестка молодежного дня ПМЭФ-2024 охватывает все сферы профессиональной реализации молодого поколения, включая меры поддержки научных исследований и проектов, бизнеса, развитие профессиональных сообществ молодежи, международных научных и технологических проектов, вопросы развития искусственного интеллекта, стратегий работы с опытом для развития национального самосознания в разработке и продвижении российских продуктов и технологий. Программа форума включает и практический формат с использованием игровых инструментов. Так, в частности, деловая игра "От идеи до продукта" пройдет в условиях, максимально приближенных к работе стартапа. Участники бизнес-симуляции пройдут все этапы – от брейнсторминга и формирования команды своих проектов до создания продукта, выхода на рынок и защиты проектов перед инвесторами. В продолжение вектора наставничества в рамках Менторской гостиной пройдет мероприятие в шоу-формате "Бизнес не спит: разборы 360", где молодые предприниматели смогут получить практические советы по реализации своих идей и проектов. Всего программа молодежного дня ПМЭФ включает более 30 мероприятий. Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня в Санкт-Петербурге. Главная тема мероприятия ("Основа многополярности – формирование новых центров роста") раскрывает точки приложения совместных усилий государства, бизнеса и общества для обеспечения условий устойчивого развития страны с учетом национальных приоритетов.

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россия, пмэф, новости