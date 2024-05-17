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В Польше открылась самая восточная база спецназа США
В Польше открылась самая восточная база спецназа США - 17.05.2024, ПРАЙМ
В Польше открылась самая восточная база спецназа США
В городе Краков в Польше открыли самую восточную в Европе базу Соединенных Штатов. Об этом рассказала радиостанция RMF FM. | 17.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-17T17:03+0300
2024-05-17T17:03+0300
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ВАРШАВА, 17 мая – ПРАЙМ. В городе Краков в Польше открыли самую восточную в Европе базу Соединенных Штатов. Об этом рассказала радиостанция RMF FM.Сообщается, что порядка 150-200 американских военнослужащих теперь будут находиться в Кракове. Кроме того, отмечается, что база получила название Miron Camp, в честь польского солдата Мирослава "Мирона" Луцкого, который погиб в Афганистане.В совокупности же на территории государства на данный момент находятся около десяти тысяч военных США. Miron Camp является ротационной базой для американских Сил специальных операций. Ранее сообщалось, что в Румынии появится самая большая в Европе база НАТО, на строительство которой потребуется порядка 2,5 миллиарда евро. Отмечается, что база будет ориентирована на размещение десяти тысяч военнослужащих.
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польша, сша
В Польше открылась самая восточная база спецназа США
RMF FM: в польском Кракове открылась постоянная база спецназа США
ВАРШАВА, 17 мая – ПРАЙМ. В городе Краков в Польше открыли самую восточную в Европе базу Соединенных Штатов. Об этом рассказала радиостанция RMF FM.
Сообщается, что порядка 150-200 американских военнослужащих теперь будут находиться в Кракове. Кроме того, отмечается, что база получила название Miron Camp, в честь польского солдата Мирослава "Мирона" Луцкого, который погиб в Афганистане.
В совокупности же на территории государства на данный момент находятся около десяти тысяч военных США.
Miron Camp является ротационной базой для американских Сил специальных операций.
Ранее сообщалось, что в Румынии появится самая большая в Европе база НАТО, на строительство которой потребуется порядка 2,5 миллиарда евро. Отмечается, что база будет ориентирована на размещение десяти тысяч военнослужащих.
В Румынии появится крупнейшая база НАТО в Европе, пишут СМИ