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В Польше открылась самая восточная база спецназа США

В Польше открылась самая восточная база спецназа США - 17.05.2024, ПРАЙМ

В Польше открылась самая восточная база спецназа США

В городе Краков в Польше открыли самую восточную в Европе базу Соединенных Штатов. Об этом рассказала радиостанция RMF FM. | 17.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-17T17:03+0300

2024-05-17T17:03+0300

2024-05-17T17:03+0300

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ВАРШАВА, 17 мая – ПРАЙМ. В городе Краков в Польше открыли самую восточную в Европе базу Соединенных Штатов. Об этом рассказала радиостанция RMF FM.Сообщается, что порядка 150-200 американских военнослужащих теперь будут находиться в Кракове. Кроме того, отмечается, что база получила название Miron Camp, в честь польского солдата Мирослава "Мирона" Луцкого, который погиб в Афганистане.В совокупности же на территории государства на данный момент находятся около десяти тысяч военных США. Miron Camp является ротационной базой для американских Сил специальных операций. Ранее сообщалось, что в Румынии появится самая большая в Европе база НАТО, на строительство которой потребуется порядка 2,5 миллиарда евро. Отмечается, что база будет ориентирована на размещение десяти тысяч военнослужащих.

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