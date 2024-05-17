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Путин приехал на открытие российско-китайского ЭКСПО в Харбине - 17.05.2024, ПРАЙМ
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Путин приехал на открытие российско-китайского ЭКСПО в Харбине
Путин приехал на открытие российско-китайского ЭКСПО в Харбине - 17.05.2024, ПРАЙМ
Путин приехал на открытие российско-китайского ЭКСПО в Харбине
Президент РФ Владимир Путин прибыл в Харбин на церемонию открытия восьмого российско-китайского ЭКСПО и четвертого форума межрегионального сотрудничества. | 17.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-17T08:13+0300
2024-05-17T09:19+0300
россия
китай
владимир путин
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ХАРБИН, 17 мая - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин прибыл в Харбин на церемонию открытия восьмого российско-китайского ЭКСПО и четвертого форума межрегионального сотрудничества.Выставка будет представлена в Харбинском международном конгрессно-выставочном центре. Президент, как ожидается, выступит на церемонии открытия, после чего осмотрит представленную экспозицию. Российско-китайское ЭКСПО проходит ежегодно с 2014 года поочередно. В России мероприятие размещается на площадке промышленной выставки Иннопром в Екатеринбурге, в Китае оно проходит в рамках международной торгово-экономической ярмарки в Харбине. На ЭКСПО в текущем году свои стенды представят 16 регионов России. В рамках российской экспозиции будут демонстрировать современные разработки ведущих предприятий. Также там будут представлены инициативы малого и среднего бизнеса, перспективные проекты двустороннего сотрудничества. На выставке есть стенды крупных российских организаций и деловых объединений, среди которых "Ростех", "Росатом", "Русал", Группа компаний "Дело", ПАО "ГАЗ", РФПИ, АСИ и РСПП. Центральным мероприятием проходящего сейчас ЭКСПО станет четвертый российско-китайский форум по межрегиональному сотрудничеству. Как ожидается, в нем примут участие представители 25 российских регионов. На полях выставки подпишут межрегиональные соглашения.
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россия, китай, владимир путин
РОССИЯ, КИТАЙ, Владимир Путин
08:13 17.05.2024 (обновлено: 09:19 17.05.2024)
 
Путин приехал на открытие российско-китайского ЭКСПО в Харбине

Путин прибыл в Харбин на церемонию открытия восьмого российско-китайского ЭКСПО

© POOL | Перейти в медиабанкГосударственный визит президента Владимира Путина в Китай
Государственный визит президента Владимира Путина в Китай
© POOL
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ХАРБИН, 17 мая - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин прибыл в Харбин на церемонию открытия восьмого российско-китайского ЭКСПО и четвертого форума межрегионального сотрудничества.
Выставка будет представлена в Харбинском международном конгрессно-выставочном центре. Президент, как ожидается, выступит на церемонии открытия, после чего осмотрит представленную экспозицию.
Российско-китайское ЭКСПО проходит ежегодно с 2014 года поочередно. В России мероприятие размещается на площадке промышленной выставки Иннопром в Екатеринбурге, в Китае оно проходит в рамках международной торгово-экономической ярмарки в Харбине.
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На ЭКСПО в текущем году свои стенды представят 16 регионов России. В рамках российской экспозиции будут демонстрировать современные разработки ведущих предприятий. Также там будут представлены инициативы малого и среднего бизнеса, перспективные проекты двустороннего сотрудничества.
На выставке есть стенды крупных российских организаций и деловых объединений, среди которых "Ростех", "Росатом", "Русал", Группа компаний "Дело", ПАО "ГАЗ", РФПИ, АСИ и РСПП.
Центральным мероприятием проходящего сейчас ЭКСПО станет четвертый российско-китайский форум по межрегиональному сотрудничеству. Как ожидается, в нем примут участие представители 25 российских регионов. На полях выставки подпишут межрегиональные соглашения.
 
РОССИЯКИТАЙВладимир Путин
 
 
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