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Путин рассказал, как РФ и Китая способствует энергетической безопасности
Путин рассказал, как РФ и Китая способствует энергетической безопасности - 17.05.2024, ПРАЙМ
Путин рассказал, как РФ и Китая способствует энергетической безопасности
Взаимное российско-китайское сотрудничество способствует энергетической безопасности, а также улучшает благосостояние граждан обоих государств, рассказал... | 17.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-17T08:38+0300
2024-05-17T08:38+0300
2024-05-17T09:29+0300
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китай
владимир путин
си цзиньпин
энергетика
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ХАРБИН, 17 мая - ПРАЙМ. Взаимное российско-китайское сотрудничество способствует энергетической безопасности, а также улучшает благосостояние граждан обоих государств, рассказал президент России Владимир Путин."Российско-китайское неразрывное партнерство напрямую способствует росту экономик обеих стран, надежно обеспечивает энергетическую безопасность, стимулирует создание новых производств и высокооплачиваемых рабочих мест, повышает благосостояние и качество жизни наших граждан", - сказал Путин во время открытия восьмого российско-китайского ЭКСПО и четвертого форума межрегионального сотрудничества в Харбине.Кроме того, как добавил российский лидер, Россия готова обеспечивать китайскую экономику и населенные пункты страны экологически чистой доступной энергией, светом и теплом.Ранее председатель КНР Си Цзиньпин говорил, что Китай и Россия стремятся оберегать основанный на международном праве миропорядок с центральной ролью Организации Объединенных Наций. По его словам, оба государства также продвигают многополярный мир и экономическую глобализацию.
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россия, китай, владимир путин, си цзиньпин
РОССИЯ, КИТАЙ, Владимир Путин, Си Цзиньпин, Энергетика
Путин рассказал, как РФ и Китая способствует энергетической безопасности
Путин: партнерство РФ и Китая надёжно обеспечивает энергетическую безопасность
ХАРБИН, 17 мая - ПРАЙМ. Взаимное российско-китайское сотрудничество способствует энергетической безопасности, а также улучшает благосостояние граждан обоих государств, рассказал президент России Владимир Путин.
"Российско-китайское неразрывное партнерство напрямую способствует росту экономик обеих стран, надежно обеспечивает энергетическую безопасность, стимулирует создание новых производств и высокооплачиваемых рабочих мест, повышает благосостояние и качество жизни наших граждан", - сказал Путин во время открытия восьмого российско-китайского ЭКСПО и четвертого форума межрегионального сотрудничества в Харбине.
Кроме того, как добавил российский лидер, Россия готова обеспечивать китайскую экономику и населенные пункты страны экологически чистой доступной энергией, светом и теплом.
Ранее председатель КНР Си Цзиньпин говорил, что Китай и Россия стремятся оберегать основанный на международном праве миропорядок с центральной ролью Организации Объединенных Наций. По его словам, оба государства также продвигают многополярный мир и экономическую глобализацию.
Китай и Россия защищают миропорядок, заявил лидер КНР