https://1prime.ru/20240517/putin-848259785.html

Путин рассказал, как РФ и Китая способствует энергетической безопасности

Путин рассказал, как РФ и Китая способствует энергетической безопасности - 17.05.2024, ПРАЙМ

Путин рассказал, как РФ и Китая способствует энергетической безопасности

Взаимное российско-китайское сотрудничество способствует энергетической безопасности, а также улучшает благосостояние граждан обоих государств, рассказал... | 17.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-17T08:38+0300

2024-05-17T08:38+0300

2024-05-17T09:29+0300

россия

китай

владимир путин

си цзиньпин

энергетика

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ХАРБИН, 17 мая - ПРАЙМ. Взаимное российско-китайское сотрудничество способствует энергетической безопасности, а также улучшает благосостояние граждан обоих государств, рассказал президент России Владимир Путин."Российско-китайское неразрывное партнерство напрямую способствует росту экономик обеих стран, надежно обеспечивает энергетическую безопасность, стимулирует создание новых производств и высокооплачиваемых рабочих мест, повышает благосостояние и качество жизни наших граждан", - сказал Путин во время открытия восьмого российско-китайского ЭКСПО и четвертого форума межрегионального сотрудничества в Харбине.Кроме того, как добавил российский лидер, Россия готова обеспечивать китайскую экономику и населенные пункты страны экологически чистой доступной энергией, светом и теплом.Ранее председатель КНР Си Цзиньпин говорил, что Китай и Россия стремятся оберегать основанный на международном праве миропорядок с центральной ролью Организации Объединенных Наций. По его словам, оба государства также продвигают многополярный мир и экономическую глобализацию.

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китай

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россия, китай, владимир путин, си цзиньпин