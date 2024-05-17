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Путин назвал ключ к пониманию души народа

Путин назвал ключ к пониманию души народа - 17.05.2024, ПРАЙМ

Путин назвал ключ к пониманию души народа

Изучение иностранных языков помогает понять людей, для которых эти языки являются родными, заявил российский президент Владимир Путин. | 17.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-17T11:55+0300

2024-05-17T11:55+0300

2024-05-17T12:08+0300

россия

владимир путин

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ХАРБИН, 17 мая - ПРАЙМ. Изучение иностранных языков помогает понять людей, для которых эти языки являются родными, заявил российский президент Владимир Путин.Глава государства также добавил, что владение зарубежным языком и понимание души народов - это гораздо глубже, чем просто читать переводы. По его словам, переводы никогда не помогут понять менталитет и культуру других народов.Кроме того, Путин уточнил, что владение вторым иностранным языком открывает широкие перспективы для межличностного общения, карьеры и научных исследований.

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россия, владимир путин