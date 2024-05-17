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Путин оценил развитие авиационного двигателестроения в России
Путин оценил развитие авиационного двигателестроения в России - 17.05.2024, ПРАЙМ
Путин оценил развитие авиационного двигателестроения в России
Авиационное двигателестроение хорошо развивается в России, есть возможности для создания авиадвигателей, заявил президент России Владимир Путин. | 17.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-17T13:02+0300
2024-05-17T13:02+0300
2024-05-17T13:02+0300
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ХАРБИН, 17 мая - ПРАЙМ. Авиационное двигателестроение хорошо развивается в России, есть возможности для создания авиадвигателей, заявил президент России Владимир Путин."У нас хорошо развивается авиационное двигателестроение. Буквально несколько лет назад мы создали такой двигатель авиационный, который раньше не производили на протяжении предыдущих 20 лет, а может и 25", — отметил глава государства в рамках выступления перед студентами Харбинского политехнического университета.Несмотря на то, что после расапада Совесткого союза некоторые производственные силы России были ослаблены, ей удалось быстро восстановить их, заметил Путин.Российский лидер отметил, что в настоящее время Россия разрабатывает мощные двигатели для широкофюзеляжных самолетов, и это может быть предметом сотрудничества с Китаем.Однако Путин подчеркнул, что для успеха в этой области необходим рынок сбыта, и он видит потенциал в китайском рынке, который является огромным.Он также отметил, что производство "по одной штуке" авиационных двигателей не будет рентабельным, поэтому необходимо развивать сотрудничество и масштабирование производства.
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россия, владимир путин, авиация, новости
РОССИЯ, Владимир Путин, авиация, Новости
Путин оценил развитие авиационного двигателестроения в России
Путин: в России хорошо развивается авиационное двигателестроение
ХАРБИН, 17 мая - ПРАЙМ. Авиационное двигателестроение хорошо развивается в России, есть возможности для создания авиадвигателей, заявил президент России Владимир Путин.
"У нас хорошо развивается авиационное двигателестроение. Буквально несколько лет назад мы создали такой двигатель авиационный, который раньше не производили на протяжении предыдущих 20 лет, а может и 25", — отметил глава государства в рамках выступления перед студентами Харбинского политехнического университета.
Несмотря на то, что после расапада Совесткого союза некоторые производственные силы России были ослаблены, ей удалось быстро восстановить их, заметил Путин.
Российский лидер отметил, что в настоящее время Россия разрабатывает мощные двигатели для широкофюзеляжных самолетов, и это может быть предметом сотрудничества с Китаем.
Однако Путин подчеркнул, что для успеха в этой области необходим рынок сбыта, и он видит потенциал в китайском рынке, который является огромным.
Он также отметил, что производство "по одной штуке" авиационных двигателей не будет рентабельным, поэтому необходимо развивать сотрудничество и масштабирование производства.
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