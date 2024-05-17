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Путин оценил влияние военных расходов на экономику
Путин оценил влияние военных расходов на экономику - 17.05.2024, ПРАЙМ
Путин оценил влияние военных расходов на экономику
Расходы на оборону и безопасность России сейчас не критичны, заявил президент РФ Владимир Путин. | 17.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-17T13:54+0300
2024-05-17T13:54+0300
2024-05-17T14:04+0300
владимир путин
расходы на оборону
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МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Расходы на оборону и безопасность России сейчас не критичны, заявил президент РФ Владимир Путин."Если вот на все на это Минобороны - 6,7% (расходы от ВВП - ред.), а на всю оборонную безопасность - 8% с небольшим - это не критично пока", - сказал Путин на пресс-конференции в Китае.По его словам, Россия сосредоточит административные ресурсы на достижение нужных ей целей в рамках СВО.Ранее глава государства объяснил назначение Андрея Белоусова министром обороны ростом расходов на военную составляющую. Новый глава министерства должен повысить их эффективность и постепенно интегрировать в экономику страны. Путин находится в Китае с государственным визитом. 16 мая глава государства провел переговоры с китайским коллегой Си Цзиньпинем в узком и расширенном форматах. 17 мая, в пятницу, российский лидер посетил Харбин.
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владимир путин, расходы на оборону
Владимир Путин, расходы на оборону
Путин оценил влияние военных расходов на экономику
Путин: расходы на оборону и безопасность России сейчас не критичны
МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Расходы на оборону и безопасность России сейчас не критичны, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Если вот на все на это Минобороны - 6,7% (расходы от ВВП - ред.), а на всю оборонную безопасность - 8% с небольшим - это не критично пока", - сказал Путин на пресс-конференции в Китае.
По его словам, Россия сосредоточит административные ресурсы на достижение нужных ей целей в рамках СВО.
Ранее глава государства объяснил назначение Андрея Белоусова министром обороны ростом расходов на военную составляющую. Новый глава министерства должен повысить их эффективность и постепенно интегрировать в экономику страны.
Путин находится в Китае с государственным визитом. 16 мая глава государства провел переговоры с китайским коллегой Си Цзиньпинем в узком и расширенном форматах. 17 мая, в пятницу, российский лидер посетил Харбин.
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