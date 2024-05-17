Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Запад совершил ошибку в отношении России. Расплачиваться будут европейцы - 17.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240517/sanktsii-848265543.html
Запад совершил ошибку в отношении России. Расплачиваться будут европейцы
Запад совершил ошибку в отношении России. Расплачиваться будут европейцы - 17.05.2024, ПРАЙМ
Запад совершил ошибку в отношении России. Расплачиваться будут европейцы
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто подверг критике Запад за санкции против России, которые, по его словам, влекут негативные последствия против... | 17.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-17T10:47+0300
2024-05-17T10:55+0300
экономика
ес
россия
санкции против рф
https://cdnn.1prime.ru/img/84294/78/842947861_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_90a07bed20844d28247bf89b613b8d0c.jpg
МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто подверг критике Запад за санкции против России, которые, по его словам, влекут негативные последствия против вводящих их сторон, пишет гонконгское издание South China Morning Post."Сийярто сделал три интересных заявления. Во-первых, русские напоказ нанимают нерусских рабочих для утвержденных ЕС проектов в области атомной энергетики на территории Венгрии. Во-вторых, многие государства ЕС по завышенной цене закупают "индийскую" нефть, которую Нью-Дели, в свою очередь, с огромной скидкой берет у России. В-третьих, Россия остается крупнейшим поставщиком обогащенного урана для США", — говорится в публикации.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramКак отмечается, это — симптомы того, что введенные ограничения ударили по простым европейцам и способствовали подъему крайне правых движений, дружественных России.Так, в качестве примера упоминается, что Венгрия имеет контракт с российской госкорпорацией "Росатом" на строительство двух реакторов. Кроме того, рекордный доступ к дешевому топливу из России увеличил объемы производства и прибыли индийских нефтеперерабатывающих заводов. Наконец, Россия является вторым по величине поставщиком сжиженного природного газа в Евросоюз после США."Некомпетентность, лицемерие и беспринципность Запада обрекли его же санкции на провал", — делает вывод автор.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://1prime.ru/20240516/sanktsii-848242164.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84294/78/842947861_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_e57c1e48c76bf4124be8ade19200eddf.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ес, россия, санкции против рф
Экономика, ЕС, РОССИЯ, санкции против РФ
10:47 17.05.2024 (обновлено: 10:55 17.05.2024)
 
Запад совершил ошибку в отношении России. Расплачиваться будут европейцы

SCMP: санкции против России навредили прежде всего по простым европейцам

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕврокомиссия
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 17.05.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто подверг критике Запад за санкции против России, которые, по его словам, влекут негативные последствия против вводящих их сторон, пишет гонконгское издание South China Morning Post.
"Сийярто сделал три интересных заявления. Во-первых, русские напоказ нанимают нерусских рабочих для утвержденных ЕС проектов в области атомной энергетики на территории Венгрии. Во-вторых, многие государства ЕС по завышенной цене закупают "индийскую" нефть, которую Нью-Дели, в свою очередь, с огромной скидкой берет у России. В-третьих, Россия остается крупнейшим поставщиком обогащенного урана для США", — говорится в публикации.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
Как отмечается, это — симптомы того, что введенные ограничения ударили по простым европейцам и способствовали подъему крайне правых движений, дружественных России.
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 16.05.2024
Европа бы не выдержала санкции, наложенные на Россию, заявил эксперт
Вчера, 14:43
Так, в качестве примера упоминается, что Венгрия имеет контракт с российской госкорпорацией "Росатом" на строительство двух реакторов. Кроме того, рекордный доступ к дешевому топливу из России увеличил объемы производства и прибыли индийских нефтеперерабатывающих заводов. Наконец, Россия является вторым по величине поставщиком сжиженного природного газа в Евросоюз после США.
"Некомпетентность, лицемерие и беспринципность Запада обрекли его же санкции на провал", — делает вывод автор.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
ЭкономикаЕСРОССИЯсанкции против РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала