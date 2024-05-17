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Запад совершил ошибку в отношении России. Расплачиваться будут европейцы
Запад совершил ошибку в отношении России. Расплачиваться будут европейцы - 17.05.2024, ПРАЙМ
Запад совершил ошибку в отношении России. Расплачиваться будут европейцы
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто подверг критике Запад за санкции против России, которые, по его словам, влекут негативные последствия против... | 17.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-17T10:47+0300
2024-05-17T10:47+0300
2024-05-17T10:55+0300
экономика
ес
россия
санкции против рф
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МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто подверг критике Запад за санкции против России, которые, по его словам, влекут негативные последствия против вводящих их сторон, пишет гонконгское издание South China Morning Post."Сийярто сделал три интересных заявления. Во-первых, русские напоказ нанимают нерусских рабочих для утвержденных ЕС проектов в области атомной энергетики на территории Венгрии. Во-вторых, многие государства ЕС по завышенной цене закупают "индийскую" нефть, которую Нью-Дели, в свою очередь, с огромной скидкой берет у России. В-третьих, Россия остается крупнейшим поставщиком обогащенного урана для США", — говорится в публикации.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramКак отмечается, это — симптомы того, что введенные ограничения ударили по простым европейцам и способствовали подъему крайне правых движений, дружественных России.Так, в качестве примера упоминается, что Венгрия имеет контракт с российской госкорпорацией "Росатом" на строительство двух реакторов. Кроме того, рекордный доступ к дешевому топливу из России увеличил объемы производства и прибыли индийских нефтеперерабатывающих заводов. Наконец, Россия является вторым по величине поставщиком сжиженного природного газа в Евросоюз после США."Некомпетентность, лицемерие и беспринципность Запада обрекли его же санкции на провал", — делает вывод автор.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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ес, россия, санкции против рф
Экономика, ЕС, РОССИЯ, санкции против РФ
Запад совершил ошибку в отношении России. Расплачиваться будут европейцы
SCMP: санкции против России навредили прежде всего по простым европейцам
МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто подверг критике Запад за санкции против России, которые, по его словам, влекут негативные последствия против вводящих их сторон, пишет гонконгское издание South China Morning Post
.
"Сийярто сделал три интересных заявления. Во-первых, русские напоказ нанимают нерусских рабочих для утвержденных ЕС проектов в области атомной энергетики на территории Венгрии. Во-вторых, многие государства ЕС по завышенной цене закупают "индийскую" нефть, которую Нью-Дели, в свою очередь, с огромной скидкой берет у России. В-третьих, Россия остается крупнейшим поставщиком обогащенного урана для США", — говорится в публикации.
Как отмечается, это — симптомы того, что введенные ограничения ударили по простым европейцам и способствовали подъему крайне правых движений, дружественных России.
Европа бы не выдержала санкции, наложенные на Россию, заявил эксперт
Так, в качестве примера упоминается, что Венгрия имеет контракт с российской госкорпорацией "Росатом" на строительство двух реакторов. Кроме того, рекордный доступ к дешевому топливу из России увеличил объемы производства и прибыли индийских нефтеперерабатывающих заводов. Наконец, Россия является вторым по величине поставщиком сжиженного природного газа в Евросоюз после США.
"Некомпетентность, лицемерие и беспринципность Запада обрекли его же санкции на провал", — делает вывод автор.