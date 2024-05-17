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Путин объяснил, почему США ввели санкции на китайские электромобили

Путин объяснил, почему США ввели санкции на китайские электромобили - 17.05.2024, ПРАЙМ

Путин объяснил, почему США ввели санкции на китайские электромобили

Китайские электромобили стали гораздо лучше американских, что и стало причиной для США ввести против них рестрикции, рассказал российский президент Владимир... | 17.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-17T12:10+0300

2024-05-17T12:10+0300

2024-05-17T12:17+0300

россия

китай

владимир путин

электромобили

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МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Китайские электромобили стали гораздо лучше американских, что и стало причиной для США ввести против них рестрикции, рассказал российский президент Владимир Путин в ходе встречи со студентами Харбинского политехнического университета. Как отметил глава государства, в мире иногда случаются ситуации, которые становятся поводом для недобросовестной конкурентной борьбы. В этой связи он привел в пример наложенные Штатами санкции против китайских энектрокаров.

китай

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россия, китай, владимир путин, электромобили