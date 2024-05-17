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ЕС приостановил вещание четырех СМИ - 17.05.2024, ПРАЙМ
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ЕС приостановил вещание четырех СМИ
ЕС приостановил вещание четырех СМИ - 17.05.2024, ПРАЙМ
ЕС приостановил вещание четырех СМИ
ЕС согласовал запрет на вещание РИА Новости, "Известий", "Российской газеты" и Voice of Europe. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС. | 17.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-17T15:19+0300
2024-05-17T15:52+0300
политика
европа
сми
запрет
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МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. ЕС согласовал запрет на вещание РИА Новости, "Известий", "Российской газеты" и Voice of Europe. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС."Сегодня Совет ЕС принял решение приостановить вещание на территории ЕС четырех СМИ, распространяющих и поддерживающих российскую пропаганду и агрессию против Украины: Voice of Europe, РИА Новости, "Известия" и "Российская газета", — говорится в документе.Отмечается, что запрет на вещание не будет препятствовать деятельности сотрудников этих СМИ, несвязанной с вещанием.Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе были названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, не приводя при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.За последнее время ЕС ввел санкции против крупнейших российских СМИ, запретив их вещание на территории Евросоюза. Такое решение было принято без обращения в суд или к национальным регуляторам в странах ЕС, отвечающих за медиарынки своих стран.Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что Москва не ожидала, что Запад введет санкции в отношении журналистов, спортсменов, представителей культуры.
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европа, сми, запрет
Политика, ЕВРОПА, СМИ, запрет
15:19 17.05.2024 (обновлено: 15:52 17.05.2024)
 
ЕС приостановил вещание четырех СМИ

ЕС принял решение о приостановке вещания трех российских СМИ

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕврокомиссия
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 17.05.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. ЕС согласовал запрет на вещание РИА Новости, "Известий", "Российской газеты" и Voice of Europe. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС.
"Сегодня Совет ЕС принял решение приостановить вещание на территории ЕС четырех СМИ, распространяющих и поддерживающих российскую пропаганду и агрессию против Украины: Voice of Europe, РИА Новости, "Известия" и "Российская газета", — говорится в документе.
Отмечается, что запрет на вещание не будет препятствовать деятельности сотрудников этих СМИ, несвязанной с вещанием.
Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе были названы Sputnik и RT.
Ряд западных политиков обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, не приводя при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.
За последнее время ЕС ввел санкции против крупнейших российских СМИ, запретив их вещание на территории Евросоюза. Такое решение было принято без обращения в суд или к национальным регуляторам в странах ЕС, отвечающих за медиарынки своих стран.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что Москва не ожидала, что Запад введет санкции в отношении журналистов, спортсменов, представителей культуры.
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